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Vali Zorluoğlu’ndan Afad İl Müdürlüğüne Ziyaret

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Vali Zorluoğlu’ndan Afad İl Müdürlüğüne Ziyaret
Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesini ziyaret ederek, İl Müdürü Osman Uçar'dan bilgilendirme aldı.

Van Valisi Murat Zorluoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesini ziyaret ederek, İl Müdürü Osman Uçar'dan bilgilendirme aldı.

Vali Zorluoğlu, yerleşkede ilk olarak kendisine eşlik eden Vali Yardımcısı Sinan Aslan ile birlikte afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürüten kurumun, merkezi hizmet binasında yer alan toplantı salonuna geçti. Burada sunu eşliğinde AFAD İl Müdürlüğünün; hizmet binası, depo, garaj, köpek eğitim merkezi, konteyner alanı ve diğer eklentileri ile birlikte 10 bin metrekare kapalı, 44 bin metrekare açık alanda hizmet verdiği bilgisini Vali Zorluoğlu ile paylaşan İl Müdürü Uçar; AFAD'ın kuruluşu, kentteki teşkilat yapısı, araç, teçhizat ve personel durumu hakkında da detaylı bilgiler aktardı.

Sunumunda Van AFAD'ın, arama kurtarma birliği çalışmaları ve yıllara göre gittiği görevleri de anlatan Uçar, bölge illerine hizmet verdiklerini belirterek, 2011 yılında yaşanan Van depremleri, bu depremler sırasında ve sonrasında AFAD'ın çalışmaları, kurumun lojistik deposuna ilişkin bilgilerin yanında yürütülen eğitim faaliyetleri ve Afet Müdahale Planı çalışmalarını da anlattı.

Bilgilendirmenin ardından merkez hizmet binası ve eklentilerinde incelemelerde bulunan Vali Zorluoğlu, 24 saat nöbet yerini ve diğer birimleri de ziyaret ederek, burada bir araya geldiği personele "hayırlı görevler" diledi. Kurum personelinin manevi açıdan da çok kıymetli bir iş yaptığını ifade eden Vali Murat Zorluoğlu, devletimizin önemli destekleriyle Avrupa ile yarışır hale gelen, hatta pek çok anlamda Avrupa'dan da ileri seviyede görev ifa ettiklerini söylediği AFAD personeline teşekkür etti.

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