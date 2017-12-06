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Vali Zorluoğlu’nun Eşinden Minik Hayaller Çocuk Mağazasına Yardım

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Vali Zorluoğlu’nun Eşinden Minik Hayaller Çocuk Mağazasına Yardım
Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Minik Hayaller Çocuk...

Van Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, Minik Hayaller Çocuk Mağazasına giyecek yardımında bulundu.

Hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz giyecek temin edilebilmesi için oluşturulan mağazaya; ayakkabı, mont, pijama gibi kıyafetlerin yanı sıra, bebek bakım malzemelerinin de yer aldığı 20 koliden oluşan desteğini bizzat kendisi teslim eden Sevcan Zorluoğlu, incelemelerde bulunduğu mağaza hakkında İl Sağlık Müdürü Nevzat Akdoğan ve hastane başhekimi Ümit İliklerden'den bilgi aldı.

Malzeme desteği sonrasında hastane ortamında bu şekilde güzel bir hizmeti hayata geçirenleri tebrik eden Sevcan Zorluoğlu, "Türkiye'deki tek hastane mağazası burası. Van'da olması da bizim için ayrıca bir mutluluk. Elimizden gelen yardımı yapacağız. Eminim bundan sonra vatandaşlarımız da buradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımız için gerekli yardımları yapar. Buraya yalnızca giyilmemiş malzeme getirmek şart değil, giyilmiş de olsa kullanılabilir, temiz, ütülenmiş malzemeler de pek çok ihtiyaç sahibi çocuğumuzun ihtiyacını giderebilir" dedi.

Daha sonra beraberindeki hastane yetkilileri ve doktorlarla Yetişkin Çocuk ve Çocuk Yan Dalları Servisine geçerek burada tedavileri süren çocukları odalarında ziyaret eden Sevcan Zorluoğlu, "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği miniklere beraberinde getirdiği armağanları da takdim etti.

Ziyaretleri sırasında doktorlarından durumları hakkında bilgi aldığı miniklerin aileleriyle de görüşen ve sıkıntıları olup olmadığını soran Sevcan Zorluoğlu, Eğitim Gönüllüleri Vakfından gelen gönüllü öğretmenlerin hasta çocuklarla ilgilendiği hastane sınıfı ve mini sinema salonunu inceledikten sonra hastaneden ayrıldı.

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