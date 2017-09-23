Vali Zorluoğlu’nun Özalp Temasları

Van Valisi Murat Zorluoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek, ilçe halkıyla ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere gittiği Özalp'te, muhtarlar toplantısını...

Van Valisi Murat Zorluoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek, ilçe halkıyla ve vatandaşlarla bir araya gelmek üzere gittiği Özalp'te, muhtarlar toplantısını da gerçekleştirdi.

İlk olarak eşi Sevcan Zorluoğlu ve il merkezinden beraberinde gelen kurum amirleriyle hükümet konağını ziyaret eden Vali Zorluoğlu, kaymakamlık girişinde, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra beraberindekilerle kaymakamlık makamına geçen Vali Zorluoğlu, burada Kaymakam Vardar'dan ilçe, yürütülen hizmetler ve projeler hakkında detaylı bilgilendirme aldı. Kaymakamlıktaki temaslarının ardından, aynı binadaki İlçe Emniyet Amirliğinin misafiri olan Vali Zorluoğlu, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve 2. Hudut Tabur Komutanlığına da ziyaretler gerçekleştirdi. Özalp caddelerinde, vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip hal hatır soran Vali Zorluoğlu, sorun, sıkıntı, görüş ve önerilerini dinlediği vatandaşların, ilçede yürütülen hizmetlerden duydukları memnuniyet ifadeleri karşısında kendilerine, devletimiz ve kamu idarecileri adına teşekkürlerini bildirdi. Özalp Anadolu Lisesi'ndeki öğle yemeğinde de öğrencilerle bir araya gelen Vali Zorluoğlu, ilçelerde düzenlediği rutin muhtar toplantılarının Özalp ayağını gerçekleştirmek üzere, beraberinde ilçeye gelen heyetle halk eğitim merkezi müdürlüğü toplantı salonuna geçti. Buradaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bir araya gelme amaçlarını anlatan Vali Zorluoğlu, çeşitli ziyaretler ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek için bulunduğu ilçede, kaymakamlık ve ilçe belediyesinin yürüttüğü çalışmaları, yeni projeleri ve ilçenin temel problemlerini, Kaymakam Vardar'dan ayrıntılı şekilde öğrendiklerini söyledi. Özalp'ta 2017 itibariyle yürütülen çalışmaları memnuniyetle yerinde gördüklerini belirten Vali Zorluoğlu, "İlçemizde yapılan çalışmaları özetlemeye çalışırsam; Büyükşehir Belediyesince 25 milyon TL'nin üzerinde yatırım değeriyle, 10 proje tamamlanmış, 10 proje ise devam etmektedir. Bu kapsamda, "Van genelinde asfaltsız yol kalmayacak" söylemimizden hareketle yürüttüğümüz çalışmalarla, Özalp ilçemizde ve mahallerinde 84 kilometre BSK, 42 kilometre sathi kaplama yol yapıldı. İl geneli programımızın 6'da 1'ini Özalp'a yaptık diyebilirim. Bu da ilçeye uyguladığımız pozitif ayrımcılığın bir göstergesidir. İçme suyu, kanalizasyon, park, kaldırım, sıvat, gölet gibi Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğunda pek çok çalışma tamamlandı, halen devam eden çalışmalar da var" dedi.

"İl genelinde 238 okulun onarımını yaptık"

İl genelinde eğitime destek kapsamında 238 okulun onarıldığını hatırlatarak, ilçede eğitime yönelik yatırım ve projelerden de söz eden Vali Zorluoğlu, "Özalp'te İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tamamladığı 5 okul var. 9 okulun da yapımı sürüyor. Bu sayı seneye daha da artacak. Tam gün eğitime geçiş sürecinde yeni okullar inşa ediyoruz, diğer taraftan da mevcut okullardaki şartları iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu eğitim öğretim yılı başlamadan onarımı tamamlanan okulların büyük bölümü köy ilkokuluydu. İlçenizde de 1,3 milyon TL harcanarak, 23 okulda 129 dersliğin onarımı gerçekleştirildi. Bu da Büyükşehir Belediyemizin Özalpli çocuklarımıza bir hediyesi olsun" dedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün, Özalp'tan geçen anayol için 96 milyon TL'lik asfalt çalışması bulunduğunu, DSİ 17. Bölge Müdürlüğünün sulama ve dere ıslahı çalışmalarını, İl Sağlık Müdürlüğünün ise aile sağlığı merkezi ve lojman yatırımlarını da muhtarlara aktaran Vali Zorluoğlu, "İlçe belediyesinin çalışmaları hakkında bilgilendik, mahalle içi yollarda 200 bin metrekareye ulaşan taş kaplama yol yapıyoruz. Yeri gelmişken belirteyim; ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı çamurdan kurtaracağız. Devletimiz Van gibi illerimize daha çok kaynak ayırıp, hizmete sunuyor. Bize düşen de bu kaynakları yerli yerinde kullanıp, sizlere daha konforlu yaşam alanları sağlamak. Bu yıl Van esnafı ve tüccarı için altın bir yıl diyoruz. Geçen yıla oranla neredeyse 2 kat fazla turist, İran'dan ilimize giriş yaptı. Havalimanındaki yolcu sayımız yüzde 8 arttı. Bana neredeyse her gün yatırımcılar gelip, yatırım taleplerini ve destek beklentilerini iletiyorlar. Otel, fabrika, eğlence yerleri açmak isteyen yatırımcılar var. İlimizde ciddi ekonomik canlanma var. Bundaki en büyük etken şüphesiz huzur ve güven ortamı. Çok şükür artık Van, batıda da doğuda da güvenli bir şehir olarak biliniyor. Bu tablonun ortaya çıkmasında güvenlik kuvvetlerimizin yaptığı başarılı terörle mücadele faaliyetlerinin çok büyük payı var. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Salonu dolduran muhtarlara, terörle mücadelenin asla sadece güvenlik kuvvetleri eliyle yürütülecek bir mücadele olmadığını anımsatan Vali Zorluoğlu, "Terörle mücadele, milletimizin topyekûn verebileceği bir mücadeledir. Tek millet olarak, tek bayrak altında toplanmamız gerekmektedir. Geleceğimizi ancak bu şekilde çizebiliriz. Bu anlamda muhtarlarımıza çok özel bir görev düşüyor. Değerli muhtarlarımız, lütfen bu huzur ve güven ortamının kıymetini bilelim. Yatırımcıların ancak huzurlu ve güvenli ortama gelebileceğini artık herkes anlasın. Devletimizin huzur ve güven ortamının tesisi yolunda terörle mücadeledeki kararlılığı, gerek bu bölge gerek ülkemizin tamamı için tamdır. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, bizlere gönderdikleri talimat da bu mücadelede sonuna kadar gidileceği, tek bir terörist kalmayıncaya kadar da sürdürüleceği yönündedir. Allah'ın izniyle, gerek güvenlik güçlerimizin gerek vatandaşlarımızın desteğiyle, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Hep birlikte bu mücadeleyi sürdürüp, bu şehirlerde, ilçelerimizde, mahalle ve mezralarımızda terörün esamesi okunmayıncaya kadar gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, mutlaka birlikte çalışmamız gerekiyor. Önceden olduğu gibi bundan sonra da desteğinizin ve işbirliğinizin devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sözü muhtarlara devretmeden önce, toplantıda dile getirilen sorunların çözümü için beraberinde gelen yatırımcı kurum ve kuruluş yetkilileriyle istişare edileceğini açıklayan Vali Zorluoğlu, gereken notların da alınıp toplantıya katılamayan ilgililere talimat şeklinde iletileceğini söyledi.

Muhtarların, mahallelerinde var olan sorunları ve taleplerini iletmesiyle tamamlanan toplantının ardından da kısa bir değerlendirme yapan Vali Zorluoğlu, "Özalp'ta bugün çok faydalı bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızla güzel anlar yaşadık. Muhtarlarımızdan önemli bilgiler aldık, yerinde incelemelerle de çalışmalarımıza esas teşkil edecek değerlendirmelere alt yapı hazırladık. Gördük ki; burada kısa sürede, yerel kaynaklar ve sınırlı bütçeyle güzel hizmetler yapılmış. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ciddi yol çalışması yapmışız, VASKİ'de güzel işlere imza atıyor. Okul yatırımları bakımından epey yol kat edilmiş. Halen süren çalışmalar da tamamlandığında Özalp'in önemli eksiklikleri giderilmiş olacak. Birlik ve beraberlik anlayışı içinde birbirimize destek olarak, ilçenin kalan sorunlarını da bir bir çözeceğiz. Devletimizin buraya yönelik özel muamelesini hak edecek şekilde, ilçede huzur ve güven ortamını bozacak faaliyetlerin önüne geçildiğinde, burayı daha güzel hizmetlerle buluşturacağız" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından beraberindekilerle, ilçenin Emek ve Dönerdere mahallelerine giden Vali Zorluoğlu, burada da muhtarlar öncülüğünde kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hasbihal etti. İlçede son olarak, 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Özalp İlçesi Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun ailesini ziyaret eden Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, aile üyeleriyle bir süre görüştükten sonra şehir merkezine döndü.

Vali Murat Zorluoğlu'nun Özalp programında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, pek çok kamu kurumunun il müdürü, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, VASKİ genel müdürü ve kamuya hizmet götüren diğer kurumların temsilcileri de yer aldı.