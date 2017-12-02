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Vali Zülkif Dağlı Halkı Dinleyecek

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Vali Zülkif Dağlı Halkı Dinleyecek
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı 5 aralık günü düzenlenecek olan Halk Günü Toplantısında vatandaşları dinleyecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Zülkif Dağlı 5 aralık günü düzenlenecek olan Halk Günü Toplantısında vatandaşları dinleyecek.

Düzce Valiliği tarafından düzenlenen Halk Günü Toplantısı Vali Zülkif Dağlı'nın Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dile getirebilecekleri Valiliğimize veya idari birimlere müracaatların beklenmeden, doğrudan temas kurmak suretiyle toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla Halk Günü Toplantısı 5 Aralık 2017 Salı günü saat 13:30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır" denildi.

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