Valide-i Ali Osman Hayme Ana’nın İzinde Projesi’nde Bursa’dan Yola Çıkan Grup Bilecik’e Geldi

Valide-i Ali Osman Hayme Ana'nın İzinde Projesi kapsamında Bursa Saltanat Kapı'dan yola çıkan 63 anne ve 63 çocuktan oluşan grup Bilecik'e geldi.

Valide-i Ali Osman Hayme Ana'nın İzinde Projesi kapsamında Bursa Saltanat Kapı'dan yola çıkan 63 anne ve 63 çocuktan oluşan grup Bilecik'e geldi. Grupla birlikte Bilecik'e gelen AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Bennur Karaburun, yolun engellilerin kullanımına uygun olmaması nedeniyle Şeyh Edebali Türbesi'ne çıkamayınca türbe girişindeki camide dua etti.

Valide-i Ali Osman Hayme Ana'nın İzinde Projesi kapsamında düzenlenen "Osmanlı'nın Kalbine Yolculuk" ziyaretlerinde Bursa Saltanat Kapı'dan yola çıkan 63 anne ve 63 çocukla birlikte Bilecik'e gelen AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Şeyh Edebali Türbesi'ne çıkan patika yolun engellilerin kullanımına uygun olmaması nedeniyle türbeyi ziyaret edemedi. Karaburun, türbe girişinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde dua etti. Burada da tekerlikli sandalye kullananlar için bir giriş olmadığından görevliler tarafından tekerlikli sandalyesi kaldırılan Milletvekili Karaburun, cami içine giriş yapabildi. Daha sonra Bilecik Belediyesi tarafından kente kazandırılan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezen Milletvekili Bennur Karaburun, Tarih Şeridi hakkında Bilecik Belediyesi görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz'den bilgi aldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaburun, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karaburun, "Biz buraya gelmeden önce Anneler Günü haftası dolayısıyla öncelikle Hayme Anamızı ziyarete gittik. Hayme Anamızın türbesinin bulunduğu Domaniç'ten buraya geldik. Hayme Anamız, Devlet Ana olarakta kabul edilir. Bu topraklara Osmanlı Devleti'nin kurulmasındaki en önemli fikirleri veren Osmanlı'nın anası. Bizde onları ziyaret ettik ve sonrasında buraya geldik. Dolayısıyla buraya gelmemizdeki en büyük amaçlardan bir tanesi de Şeyh Edebali Hazretleri'ydi. Osmangazi Hazretleri'nin hocası olan Şeyh Edebali Hazretleri aslına bakarsanız bütün padişahlarımızın, hatta bütün Türklerin değil, bütün ümmeti Muhammed'in hocası" dedi.

"Geçmişini bilmeyenin hiçbir şekilde geleceği olmaz" diyen Karaburun, "Bizde geçmişimizi iyice özümseyip gücümüzü, Osmanlı ruhunu iyice hissedip bundan sonraki süreçte Türkiye'nin daha nelere gelebileceğini, biz kimlerin torunu olacağımızı biliyoruz. Kimlerin torunu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da zaten en büyük hedefimiz dünyadaki ilk 10 ülkenin arasına girmek. Bizde ecdadımıza yakışır torunlar olarak Türkiyemizi daha müreffeh yarınlara hep birlikte ulaştıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Çok üzücü bir durum"

İHA muhabirinin "Şeyh Edebali Türbesi'nin dik bir yamaçta olmasından dolayı engelliler türbeyi ziyaret edemiyor. Siz de bugün ziyaret edemediniz. Bu konuyu Meclis gündemine taşıyacak mısınız?" sorusu üzerine Milletvekili Bennur Karaburun, "Az önce yine başkanımızla konuştum, çok üzücü. Bende dezavantajlı grupların içerisinde olan biri olarak, engelli kardeşlerimizin biliyorsunuz pozitif ayrımcılığı var. Bununla ilgili zaten kanuna geçmiş tekliflerimiz var, yasalarımız var. Fakat daha uygulanmadığı için maalesef bizler de böyle mustarip oluyoruz. Ama en kısa zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla olsun, gerek yerel yönetimlerin bizleri uyarmalarıyla olsun bizde elimizden geldiği kadar eksiklerimizi gidermeye çalışacağız Allah'ın izniyle" dedi.

Milletvekili Bennur Karaburun'a ziyaretleri sırasında Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce eşlik etti.