Vali’de Polis Ve Jandarma İle Huzur Operasyonuna Katıldı

Vali Necati Şentürk, Türkiye genelinde 80 bin güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleşen huzur operasyonunun Kırşehir bölümüne katılarak uygulamaları...

Vali Necati Şentürk, Türkiye genelinde 80 bin güvenlik görevlisinin katılımıyla gerçekleşen huzur operasyonunun Kırşehir bölümüne katılarak uygulamaları yerinde izledi.

Emniyet ve Jandarma personelinin de katılımı ile ortaklaşa gerçekleşen huzur operasyonuna katılan Vali Necati Şentürk sabit uygulama noktalarını ve umuma açık alanların denetimlerini yerinde izledi.

Ankara-Kayseri karayolu üzerinde jandarma ve emniyet personelinin uygulamasında görevli memurlardan da yapılan aramalarda yerinde bilgi alan Vali Necati Şentürk, sürücülerle de bir süre sohbet etti.

Huzur uygulamasına Vali Necati Şentürk ile birlikte Garnizon Komutanı Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'de katıldı.