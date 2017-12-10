"Valide Sultan" Gemisiyle Rekor Hizmet

Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisinde taksi şoförleri ile kahvaltı programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisinde taksi şoförleri ile kahvaltı programı düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Şu anda bu gemiyi yapalı tam 4 ay oldu. Ağustos'un ilk haftası hizmete girdi. 120 günde tam 100 bin İstanbullu bu gemi ile gezdi. Günde ortalama bin kişi bu gemi ile geziyor" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Valide Sultan gemisinde düzenlenen kahvaltı ve Boğaz turu programında taksicilere ve ailelerine İstanbul Boğazı gezdirilerek, rehber eşliğinde tarihi yerler anlatıldı. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanşıer, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Taksi Haber Merkezi Zello Bas-Konuş Kanalından Recep Kaya ile 250 taksici ve ailesi katıldı.

Programda konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu Valide Sultan gemisini daha duymuşsunuzdur. Ama şimdi bizzat içerisindesiniz. Bu gemi değerli dostlarım dünyada bir ilk. Dünyada bunun bir örneği yok. Dünyada böyle bir sosyal, kültürel, turizme yönelik bir proje yok. Bu tamamen bir kültür projesi denizi, Boğaz'ı, İstanbul'u tanıtan ve İstanbullulara bu güzel şehri daha iyi yaşama fırsatı vermek için yapmış durumdayız. Şu anda bu gemiyi yapalı tam 4 ay oldu. Ağustos'un ilk haftası hizmete girdi. 120 günde tam 100 bin İstanbullu bu gemi ile gezdi. Günde ortalama bin kişi bu gemi ile geziyor. Ben sizlere hem teşekkür ediyorum hem de bir ricam var. Bu gemiyi komşularınıza, müşterilerinize anlatın. Amacımız burada kesinlikle siyası veya ticari bir gayemiz yok. Tamamen insanımıza şu güzel İstanbullun güzelliğini yaşatmak istiyoruz" dedi.

Boğaz turu esnasında Belediye Başkanı Türkmen masaları gezerek taksicilerle selamlaştı. Program sonunda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Başkan Hilmi Türkmen'e plaket takdim etti.