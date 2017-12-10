  • BIST 107.921
  • Altın 154,062
  • Dolar 3,8353
  • Euro 4,5054
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 15 °C

"Valide Sultan" Gemisiyle Rekor Hizmet

» »
"Valide Sultan" Gemisiyle Rekor Hizmet
Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisinde taksi şoförleri ile kahvaltı programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi, Valide Sultan gemisinde taksi şoförleri ile kahvaltı programı düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Şu anda bu gemiyi yapalı tam 4 ay oldu. Ağustos'un ilk haftası hizmete girdi. 120 günde tam 100 bin İstanbullu bu gemi ile gezdi. Günde ortalama bin kişi bu gemi ile geziyor" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Valide Sultan gemisinde düzenlenen kahvaltı ve Boğaz turu programında taksicilere ve ailelerine İstanbul Boğazı gezdirilerek, rehber eşliğinde tarihi yerler anlatıldı. Programa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanşıer, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Taksi Haber Merkezi Zello Bas-Konuş Kanalından Recep Kaya ile 250 taksici ve ailesi katıldı.

Programda konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu Valide Sultan gemisini daha duymuşsunuzdur. Ama şimdi bizzat içerisindesiniz. Bu gemi değerli dostlarım dünyada bir ilk. Dünyada bunun bir örneği yok. Dünyada böyle bir sosyal, kültürel, turizme yönelik bir proje yok. Bu tamamen bir kültür projesi denizi, Boğaz'ı, İstanbul'u tanıtan ve İstanbullulara bu güzel şehri daha iyi yaşama fırsatı vermek için yapmış durumdayız. Şu anda bu gemiyi yapalı tam 4 ay oldu. Ağustos'un ilk haftası hizmete girdi. 120 günde tam 100 bin İstanbullu bu gemi ile gezdi. Günde ortalama bin kişi bu gemi ile geziyor. Ben sizlere hem teşekkür ediyorum hem de bir ricam var. Bu gemiyi komşularınıza, müşterilerinize anlatın. Amacımız burada kesinlikle siyası veya ticari bir gayemiz yok. Tamamen insanımıza şu güzel İstanbullun güzelliğini yaşatmak istiyoruz" dedi.

Boğaz turu esnasında Belediye Başkanı Türkmen masaları gezerek taksicilerle selamlaştı. Program sonunda İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, Başkan Hilmi Türkmen'e plaket takdim etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Valide Sultan" Gemisiyle Rekor Hizmet10 Aralık 2017 Pazar 11:03
  • Ünlü Dilbilimci Hacıeminoğlu Türk Edebiyatı Vakfı’nda Anıldı10 Aralık 2017 Pazar 10:58
  • Kuzey Ege’de Dev Dalgalar Sahilleri Dövüyor10 Aralık 2017 Pazar 10:58
  • Çolakbayrakdar, "Dünya Standartlarında Hizmet Veriyoruz"10 Aralık 2017 Pazar 10:53
  • Halk Eğitim Merkezinde Uygulamalı Seminer Verildi10 Aralık 2017 Pazar 10:53
  • Büyükkılıç, Gönül Elçisi Gençlerle Mevlana’yı Anma Programı’nda Buluştu10 Aralık 2017 Pazar 10:53
  • Başkan Çelik, Ukrayna’ya Kayseri’yi Anlattı10 Aralık 2017 Pazar 10:53
  • Bingöl’de ‘İtfaiyeye Yol Ver’ Çağrısı10 Aralık 2017 Pazar 10:48
  • Çocuk Haklarından ’Utandırmayan Yardım’10 Aralık 2017 Pazar 10:48
  • Hayırsever Vatandaştan Arsa Bağışı10 Aralık 2017 Pazar 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti