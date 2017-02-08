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Validen Eksi 35 Derecede Nöbet Tutan Askerlere Ziyaret

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Validen Eksi 35 Derecede Nöbet Tutan Askerlere Ziyaret
Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü 2865 rakımlı Mirgesav Dağı'nda ve 2640...

Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Şemdinli ilçesinde hava sıcaklığının eksi 35 dereceye kadar düştüğü 2865 rakımlı Mirgesav Dağı'nda ve 2640 rakımlı Gedik Tepe Üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Mirgesav Dağı'nda ve Gedik Tepe Üs bölgesinde nöbet tutan askerleri ziyaret ederek, kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlerle bir süre sohbet etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Toprak, yolların yapılmasıyla üs bölgelerine 18 konteynır, banyo, tuvalet ve seyyar mutfak getirildiğini söyledi. Vali Toprak, "Güvenlik güçlerimiz vatan savunmasını canı pahasına yerine getiriyor. Komutanlarının komutası altında zor iklim şartlarında, ülkemizin sıfır noktasında soğukla mücadele ederek sınırdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı tetikte ve hazır bekliyor. Devletimizin terör örgütüne yönelik çok önemli ve kararlı mücadelesi kapsamında paşalarımızın, generallerimizin, subaylarımızın, astsubaylarımızın komutasında kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bu en uç noktasında, öncelikle Hakkâri'mizin, sonra bölgemizin ve en sonunda da bütün ülkemizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek, her türlü saldırıya ve vatan savunmasına hazır bekliyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinde vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği takip ediyor. Metrelerce yükseklikteki kardan tüneller açarak birbirine bağladığı mevzilerde ağır silahlarla görev yapan askerlerimiz, yine bu tünellerden geçerek dinlenme alanlarına ulaşıyor" dedi.

Vali Toprak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen stratejik öneme sahip üs bölgelerinde görevli askerlere görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretinde Vali Toprak'a Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkam, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Hakkâri Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilbiroğlu da eşlik etti.

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