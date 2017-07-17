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Vali'den Fitnatmurat'a 'Galatasaray' forması

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Vali'den Fitnatmurat'a 'Galatasaray' forması
Amasya Valisi Varol, 'Fitnatmurat' ismiyle sosyal medya fenomenleri arasında yer alan engelli Murat Saraç’ı doğum gününde ziyaret etti. Vali, Murat'a Galatasaray forması hediye etti

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Taşova’da yaşayan ve 'Fitnatmurat' ismiyle sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Murat Saraç ile görüştü. Vali Varol, "Murat kardeşimiz gerçekten hayata bağlı, çok güzel bir kardeşimiz. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Kendisiyle şefkatle ilgilenen ve daha iyi yetişmesi için çaba gösteren bir ailesi var. Kendileri büyük özveri gösteriyor. Devlet olarak her zaman ailemizin yanındayız" dedi.

FORMA HEDİYE ETTİ
"Murat kardeşimizi tanımaktan son derece mutlu oldum. Yüreğinin temizliği yüzüne yansımış, neşeli, zeki, sürekli kendini geliştiren bir kardeşimiz. Kendisiyle sürekli iletişim halinde olacağız” diye konuşan Varol, taraftarı olduğu Galatasaray takımının formasından hediye etti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan’ın da yer aldığı ziyarette Vali Varol, Murat Saraç’a verilen eğitimi ilgili bilgi de aldı. Ferhat LAP / AMASYA

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