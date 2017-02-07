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Vali’den İmam-hatip Ortaokuluna Ziyaret

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Vali’den İmam-hatip Ortaokuluna Ziyaret
Vali Necati Şentürk, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Necati Şentürk, Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılının ikinci dönemi ile eğitim hayatına başlayan Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Vali Necati Şentürk, ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve Okul Müdürü Fatih İlhan'dan bilgiler aldı.

Vali Necati Şentürk, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Kırşehir'de eğitim kalitesini artırmak için önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Eğitim hayatına yeni başlayan 24 derslikli Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu'nun Kırşehir'e hayırlı olmasını dileyen Vali Necati Şentürk, "Öğrencilerimiz toprağa ekilen mücevherlerdir. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirerek geleceğe hazırlamak gayretindeyiz. Gelecekte ülkemizi yönetecek olan öğrencilerimizin bilgili, imanlı, inançlı, saygılı, kültürlü bireyler olacağından şüphem yoktur."dedi.

Çocukların ebeveynleri ile birlikte topluma da faydalı olacağını anlatan Vali Şentürk, "Öğrencilerimiz, arkadaşlarınızla iyi geçinin, anne-babalarınıza, öğretmenlerinize ve büyüklerinize karşı saygıda kusur etmeyin, derslerinize iyi çalışın ki büyük başarılar elde edebilesiniz. Ayrıca, hepimizin bildiği gibi, Şehit Asb. Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, işletmecisi ve kapısı olmayan kantinde alış-verişlerini kendileri yapıyorlar.

Kumbaraya da para atıyor ve yardıma muhtaç öğrencilere veriyorlar. Öyle bir kantin bu okulda da olacak. İnanıyorum ki, sizler de o kardeşleriniz gibi harama tenezzül etmeyeceksiniz." Diye konuştu.

Vali'nin ziyareti okulda yaptığı inceleme ile son buldu.

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