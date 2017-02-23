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Vali’den ‘Kurtuluş’ Günü Mesajı

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Vali’den ‘Kurtuluş’ Günü Mesajı
Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Özefe mesajında, şunları kaydetti; "Serhat şehrimiz Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz.

Düşman işgali altında kadını, erkeği ve çocuğuyla çok zor şartlarda büyük bir kahramanlık gösterilerek kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan Ardahanlı şehitlerimizi ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle yâd ediyoruz.

Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu nedenle kurtuluş günlerimiz; tarihe ışık tutması, geleceğimize yön vermesi açısından son derece önemlidir. Tarihimizden ders çıkararak geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmek için bizlere düşen görev; kendine has tabiatıyla, kültürüyle ve zengin bir tarihi değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Bu anlamda öncelikle hepimizin ortak değeri, Ardahan ve ülkemiz olmalıdır. Bin yıllık gönül bağımızla sevgiyi ve hoşgörüyü yüreğinde yaşatan, ortak yaşama kültürünü oluşturmuş huzur kenti Ardahan'da bu birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece gelecek günlerimiz çok daha güzel olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ardahan'ımızın 96. kurtuluş yıl dönümünü yürekten kutlar, kıymetli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım.'

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