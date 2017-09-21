Vali'den OMÜ'ye 'rehberlik' mesajı

OMÜ'nün, Bafra ve Çarşamba Ovaları'nda yapılacak katma değer artırma çalışmalarına rehberlik etmesi gerektiğini söyleyen Vali Osman Kaymak, "Üniversitemizin, herkesle işbirliği içinde olmasını her fırsatta söylüyorum" dedi

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu 2017 yılı 2'nci Toplantısı, Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KÜSİ ile ilgili konular hakkında açıklamalarda bulundu. İl KÜSİ Temsilcisi Yrd. Doç. Mustafa Özbey de yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

KOSGEB Samsun İl Müdürü Ahmet Dursunoğlu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanı Emre Arslanbay tarafından da katılımcılara sunum yapıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Biz üniversite ve sanayi işbirliğini kolaylaştırmak, geliştirmek için, zaman kaybını önleyebilmek için üniversitemizde veri tabanı oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

'1200-1500 YATAKLI ŞEHİR

HASTANESİ KURACAĞIZ'

Vali Osman Kaymak ise, "Ben üniversitemizin kamuyla, sanayiyle, özel sektörle ve belediyeyle işbirliğinin çok önemli olduğunu her fırsatta söylüyorum. KOSGEB desteklerinin kamuoyuyla paylaşılması ve özellikle kredilerden yararlanacak kişilerin haberdar edilmeleri konusunda yoğun bir şekilde çalışalım. Daha sonra hiç kimse bizim haberimiz yoktu demesin. Arkadaşlar, geçen gün Sağlık Bakanımızla bir toplantı yaptık. İlimizde 1200-1500 yataklı şehir hastanesi kuracağız. Bu şehrimiz için çok daha önemlidir. İlimizdeki katma değerin artırılması sanayimiz için çok önemlidir. İki önemli ovamız var. Bafra ve Çarşamba Ovaları ürünlerinin katma değerinin artırılması için üniversitemizin bu anlamda bize rehberlik etmesi gerekmektedir. Bu konuları toplantılarda daha çok bir araya gelerek ve raporlayarak çalışmamız gerekiyor. Bunun için bu toplantılar güzel hizmetlere, güzel oluşumlara yol açar" diye konuştu. Özkan ŞENGÜN