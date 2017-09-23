Valilik Açıkladı: "6’sı Ölü 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Elazığ Valiliği, Karakoçan kırsalında jandarma komando timleri ve silahlı İHA ile düzenlenen operasyonda 6'sı ölü 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini...

Elazığ Valiliği, Karakoçan kırsalında jandarma komando timleri ve silahlı İHA ile düzenlenen operasyonda 6'sı ölü 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığımız tarafından kararlılıkla devam ettirilen Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Bölücü Terör Örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla, Karakoçan ilçesi kırsalında 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde icra edilen Şehit Jandarma Er Bülent Akkılıç 109-111 operasyonları esnasında, bir grup Bölücü Terör Örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış, temas sonucunda 6'sı ölü 1'i sağ olmak üzere toplam 7 Bölücü Terör Örgütü mensubu silah ve malzemeleri ile birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

Öte yandan, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.