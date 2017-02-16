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Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı

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Valilikten Dolandırıcılık Uyarısı
Kastamonu Valiliği, son günlerde bazı kişilerin vatandaşlardan valilik adına para istediğini belirterek, bu şahıslara herkesin dikkatli olmasını istedi.

Kastamonu Valiliği, son günlerde bazı kişilerin vatandaşlardan valilik adına para istediğini belirterek, bu şahıslara herkesin dikkatli olmasını istedi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı kötü niyetli kişilerin vatandaşlarımızı dolandırmak maksadıyla telefonla arayıp kendilerini mülki idare amiri veya Valilik birim yöneticisi olarak tanıtıp "Engelli vatandaşlarımız için akülü araç, Lösemi tedavisi gören hastalara yardım, v.b." gibi konularda hesap numarası vermek suretiyle para talep ederek dolandırmak istedikleri yönünde duyumlar alınmaktadır. Kötü niyetli bu kişilerin belirttiği şekilde Valiliğimiz ve bağlı Kurum - Kuruluşlarının içinde bulunduğu herhangi bir yardım toplama çalışması bulunmadığı gibi telefon ya da diğer iletişim vasıtaları ile de vatandaşlarımızdan hiçbir şekilde yardım talep edilmemektedir. Bu şekilde aranan vatandaşlarımızın arayan kişilere itibar etmemeleri, konu hakkında ivedilikle 155 veya 156 numaralı telefonlara bilgi vermeleri, zarar görmemeleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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