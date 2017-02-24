Valilikten Seçmen Listesi Uyarısı

Gaziantep Valiliği referandum için hazırlanan seçmen listelerinin 26 Şubat tarihine kadar askıda kalacağını belirterek, hata ve eksiklikler için listelerin...

Gaziantep Valiliği referandum için hazırlanan seçmen listelerinin 26 Şubat tarihine kadar askıda kalacağını belirterek, hata ve eksiklikler için listelerin kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sandık seçmen listelerinin 16 Şubat Perşembe günü mahalle muhtarlıklarına asıldığı belirtilerek, bilgilerde hata ya da eksiklik tespit edenlerin 26 Şubat tarihine kadar nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 140/I sayılı genelgeleri gereğince, seçmen bilgilerinde eksiklik ve hata bulunanlar ile seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan vatandaşların nüfus müdürlüklerine 26 Şubat 17.00 başvurmaları gerekiyor. 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan "Anayasa Değişikliği Halk Oylaması" nedeniyle Sandık Seçmen Listeleri 16 Şubat 2017 Perşembe günü mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmış olup, hata ve eksikliklerin giderilmesine devam ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 140/I sayılı genelgeleri gereğince, seçmen bilgilerinde eksiklik ve hata bulunanlar ile seçmen kütüklerinde kaydı bulunmayan vatandaşlarımızın, en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek adres ve seçmen kaydını Seçmen Listelerinin askıdan indirileceği 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'ye kadar güncellemesi gerekiyor" denildi.

Açıklamada, vatandaşların oy kullanabilmeleri için Nüfus Müdürlüklerinin 25 Şubat'a kadar hafta içinde saat 19.00'a kadar hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Ayrıca açıklamada, 25 Şubat Cumartesi ve 26 Şubat pazar günlerinin Nüfus Müdürlüklerinin açık olacağı duyuruldu.