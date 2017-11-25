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Valisi Köşger, Astim Organize Sanayi Yönetimiyle Bir Araya Geldi

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Valisi Köşger, Astim Organize Sanayi Yönetimiyle Bir Araya Geldi
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ASTİM Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, organize sanayide yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ASTİM Organize Sanayi Bölgesini ziyaret ederek, organize sanayide yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ASTİM OSB Başkanı Gökhan Maraş, OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Özdemir, ASTİM OSB Müdürü Erdem Bilgili, ASTİM OSB Denetim Kurulu Üyesi Halil Tavil, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Özçelik'de katıldı.

ASTİM Organize Sanayi Yönetim Kurulu üyeleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Vali Köşger, toplantının ardından bazı fabrikaları ziyaret etti. Firmanın faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Köşger, burada işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Bayanların da istihdam edildiği fabrika yöneticileri ile fabrikayı gezen Vali Köşger, son teknoloji CNC tezgahlarından, kalite kontrol bölümüne, montajdan sevkiyata kadar fabrika içerisinde bulunan her alanı tek tek gezdi.

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