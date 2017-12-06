Valiz İçinde Kaçak Geçiş Denemelerine Bir Örnek Daha

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı valizde Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan...

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı valizde Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan bir kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarp Emniyet Amirliği personelince, rutin kontrol ve istihbarı çalışmalar ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaya koridoruna elinde çekçek diye tabir edilen el arabası üzerinde büyük valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden şüphelenildi. Yolcu salonuna alınarak valizlerin içini açan polis ekipleri cenin vaziyetinde saklanan Gürcistan uyruklu yurda gidiş yasağı olduğu belirlenen T.L (22), isimli bayanı gözaltına aldı. Yurda kaçak olarak girmeye çalışan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne teslim edildi.