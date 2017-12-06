  • BIST 105.979
  • Altın 156,891
  • Dolar 3,8562
  • Euro 4,5539
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 7 °C

Valiz İçinde Kaçak Geçiş Denemelerine Bir Örnek Daha

» »
Valiz İçinde Kaçak Geçiş Denemelerine Bir Örnek Daha
Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı valizde Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan...

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu bir şahsın taşıdığı valizde Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan bir kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sarp Emniyet Amirliği personelince, rutin kontrol ve istihbarı çalışmalar ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaya koridoruna elinde çekçek diye tabir edilen el arabası üzerinde büyük valiz taşıyan ve kimliği açıklanmayan Gürcistan vatandaşının hareketlerinden şüphelenildi. Yolcu salonuna alınarak valizlerin içini açan polis ekipleri cenin vaziyetinde saklanan Gürcistan uyruklu yurda gidiş yasağı olduğu belirlenen T.L (22), isimli bayanı gözaltına aldı. Yurda kaçak olarak girmeye çalışan kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya’da At Kesildiği İddiası06 Aralık 2017 Çarşamba 14:33
  • Çalıntı Arabayla Kuyumcu Soyan Zanlılar Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:28
  • Sancaktepe’de 2 Çocuğun Ölümüyle Sonuçlanan Kazada Minibüs Şoförü 13 Yaşındaki R.a., 4 Yıl 2 Ay Hapse Çarptırıldı.06 Aralık 2017 Çarşamba 14:23
  • Fetö’den Yargılanan Hakime 6 Yıl 3 Ay Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 14:18
  • 14 Yaşındaki Kıza ‘Ya Ölürsün, Ya İlişkiye Girersin’ Diyen Sanığa 9 Yıl Hapis06 Aralık 2017 Çarşamba 14:13
  • Sakarya’da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:08
  • Hırsızlar Önce Kameraya, Sonra Polise Yakalandı06 Aralık 2017 Çarşamba 14:03
  • Umke’nin Ormanda Kurtardığı Kişi Kundakçı Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Eskişehir’deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi06 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
  • Trump Ve Bm’ye Bir Tepki De Eskişehir’den06 Aralık 2017 Çarşamba 13:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti