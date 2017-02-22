Van Afad Lojistik Merkezi Bölgeye Hizmet Verecek

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'de 15 bölgede yaptırılan 27 lojistik merkezinden biri olan Van AFAD Lojistik Merkezi, olası afetlerde...

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Türkiye'de 15 bölgede yaptırılan 27 lojistik merkezinden biri olan Van AFAD Lojistik Merkezi, olası afetlerde bölgeye hizmet vermek üzere hazır bekletiliyor.

Çanakkale'de yaşanan depremlerden sonra gündeme gelen AFAD Lojistik Merkezleri, 7 gün 24 saat hazır bekletiliyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, Erciş yolu üzerinde bulunan ve 29 bin 895 metrekarelik alan üzerine kurulan Van AFAD Lojistik Merkezinin olası deprem ve afet durumunda Van, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Ağrı illerine hizmet vermek için hazır bekletildiğini söyledi. Olası afet ve acil durumlarda bölgedeki ihtiyacı karşılamak üzere 48'lik lojistik depolarının Doğu ve Güneydoğu bölgelerine hizmet vermek üzere kurulduğunu ifade eden Uçar, "Burada 48 adet yardım konteynerimiz bulunmaktadır. Bu konteynerlerimizde yastık, çarşaf, battaniye, ısıtıcı ve çadır gibi acil ihtiyaç duyulan malzemeler bulunmaktadır. Buradaki temel amaç, olası bir afette ilk andan itibaren diğer yardımlar olay mahalline ulaşıncaya kadarki süreçte vatandaşların ve orada hizmet verecek olan personelin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Depomuzda tırlarımız arka kapıdan giriş yaparak 13 dakika gibi kısa bir sürede konteynerlerimizi yüklenerek çıkışlarını sağlıyoruz. Bölge itibarıyla ilimiz hariç 5 ile hizmet veriyoruz. Ancak ihtiyaç durumunda diğer bölgelerimize de destek verebilmekteyiz" dedi.

"İran'dan sonra en fazla çadır stoğuna sahip olan ülkeyiz"

Türkiye'nin İran'dan sonra dünyada en fazla çadır stoğuna sahip olan ülke olduğunu ifade eden Uçar, "Van AFAD Lojistik Merkezimizde ise hazırda 4 bin 100 çadır, 8 bin 800 battaniye, 5 bin 280 yatak, yastık ve çarşaf ile bin 500 civarında da ısıtıcımız mevcuttur. Bunlar hem afete maruz kalan vatandaşlarımız, hem de orada görev yapacak personelimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelecek olan yardımlar bölgeye ulaşınca kadarki mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanmıştır" diye konuştu.

"2011 depremlerinde bu imkanlara sahip değildik"

Van'da 2011'de yaşanan yıkıcı depremleri hatırlatan Osman Uçar, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve ilimiz maalesef bir deprem kuşağında yer almaktadır. İlimizde 2011 depremlerinde 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız yaralanmıştı. Ayrıca 30 binin üzerinde binamız hasar görmüş ve TOKİ tarafından 17 bin 489 konut ile 8 bin 600 müstakil ev inşa edilmişti. Büyük bir felaket yaşamıştık. Tabi o dönemde ilimizde bu imkanlara sahip değildik. O yüzden de ilk 24 saat çok sıkıntılı geçmişti. Ancak Türkiye'nin tek yürek olmasıyla bu musibeti atlatmıştık."

"Ekiplerimiz 7/24 hazır bekletiliyor"

Depremlerin önüne geçilemediğini, ancak alınan tedbirlerle can ve mal kaybını asgari düzeye indirilebileceğini anlatan Osman Uçar, "Bu anlamda AFAD Başkanlığı olarak 81 il müdürlüğü ve bizler de riskleri minimize edebilmek amacıyla donanımlı personel ve araçlarımızla sık sık eğitim ve tatbikatlar yapmaktayız. Eğitimlerimiz uluslar arası INSARAG standartlarına göre yürütülmektedir. Ayrıca bölgemiz birinci derece çığ bölgesi olmasından dolayı da ekiplerimiz sürekli eğitim ve tatbikat çalışmaları yaparak 7/24 hazır bekletilmektedirler" ifadelerini kullandı.

Bölgeye hizmet veren lojistik merkezinin Van'da olmasının bir avantaj olduğunu da sözlerine ekleyen Uçar, "Bölgemizde lojistik depomuz mevcut. Biliyorsunuz Türkiye genelinde 15 bölgede deprem ve afet hassasiyetlerine göre 27 lojistik depo kurulmuştu. Bölgede de bu lojistik depo ilimize kurulmuş. 2014 yılında yapımı tamamlanan depomuz, 2015 yılı sonlarında malzemeleriyle birlikte teslim alınarak hizmete başlamıştır" diye konuştu.