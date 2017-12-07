Van Arıcılar Birliğinden Değerlendirme Toplantısı

Van Arıcılar Birliği tarafından 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van Arıcılar Birliği tarafından 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şoförler ve Otomobilciler Odasında düzenlenen toplantıya, YYÜ Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi, İpekyolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve TKDK uzmanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2018 yılında yapılacak çalışmalara değindi. Konuşmalarında arıcılığının günden güne büyüme gösterdiğini ifade eden Tandoğan, "Ancak bu yeterli değil. Bölgenin durumuna baktığımızda daha fazla destekten faydalanmamız gerekir. Ben bu kapsamda bizim paydaşlarımız olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TKDK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kurumlarımızla daha uyumlu, daha verimli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki 2018 yılında kırsal kalkınma ve benzeri fonların desteklerinden azami bir şekilde yararlanacağız" dedi.

YYÜ Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TKDK uzmanlarının da konuşma yaptığı toplantı, soru cevap ile sona erdi.