  • BIST 106.004
  • Altın 155,929
  • Dolar 3,8605
  • Euro 4,5474
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Van Arıcılar Birliğinden Değerlendirme Toplantısı

» »
Van Arıcılar Birliğinden Değerlendirme Toplantısı
Van Arıcılar Birliği tarafından 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van Arıcılar Birliği tarafından 2017 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Şoförler ve Otomobilciler Odasında düzenlenen toplantıya, YYÜ Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi, İpekyolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve TKDK uzmanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, 2017 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak, 2018 yılında yapılacak çalışmalara değindi. Konuşmalarında arıcılığının günden güne büyüme gösterdiğini ifade eden Tandoğan, "Ancak bu yeterli değil. Bölgenin durumuna baktığımızda daha fazla destekten faydalanmamız gerekir. Ben bu kapsamda bizim paydaşlarımız olan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TKDK başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kurumlarımızla daha uyumlu, daha verimli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki 2018 yılında kırsal kalkınma ve benzeri fonların desteklerinden azami bir şekilde yararlanacağız" dedi.

YYÜ Arıcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cengiz Erkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve TKDK uzmanlarının da konuşma yaptığı toplantı, soru cevap ile sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Kudüs Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Erzincan Memur- Sen İl Temsilciliği’nden Kudüs Açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Küçük Mustafa Mahallesi’nde Otopark Ve Yaya Yolu Çalışması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Gürsoy Grup’a ’Çevreci Tesis’ Ödülü07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kilis’te Mehteranlı Kurtuluş Kutlaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
  • Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti