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Van-bahçesaray Yolu Ulaşıma Açıldı

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Van-bahçesaray Yolu Ulaşıma Açıldı
VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve fırtınadan dolayı dün kapanan yol akşam saatlerinde ulaşıma açıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve fırtınadan dolayı dün kapanan yol akşam saatlerinde ulaşıma açıldı.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesinde de etkili oluyor. Kar yağışının yanı sıra fırtınadan dolayı dün kapanan Van-Bahçesaray Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bugün akşam saatlerinde ulaşıma açıldı. Yolun açıldığını öğrenen bazı vatandaşlar Bahçesaray'a gitmek üzere çıktıkları yolda fırtınanın yolu kapatması sonucu yolda mahsur kaldılar. Mahsur kalan vatandaşlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Zincirsiz yola çıkan ve mahsur kalan bazı vatandaşları karayolları ekipleri kurtardı. Yol açılınca 2 hasta ile Van'a giden ambulansı, Van'da diğer ambulansı karşıladıktan sonra diğer hastayı alıp birlikte Van'a döndüler.

Ekipler, Karabet Geçidi ve civarında aşırı fırtınadan dolayı bazı bölgelerin kapanması sonucu sürücülerin akşam yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundular.

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