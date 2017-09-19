Van Bilişim Derneğinden Anlamlı Davet

Van Bilişim Derneği Başkanı Bilgin Berge, ISAF'a katılan firmaları Van'a davet etti.

Van Bilişim Derneği Başkanı Bilgin Berge, ISAF'a katılan firmaları Van'a davet etti.

Van Bilişim Derneği Başkanı Bilgin Berge, yönetimi ile birlikte 14-17 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde (İFM) yapılan ISAF'a katıldı. Burada tek tek stantları gezen Başkan Berge, firma yetkililerini 14 Ekim'de Teklink Telekom A.Ş ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) BBAUM-Teknokent'in ortaklaşa organize ettiği "Teknolojiye Davet Bilişim Etkinliği'ne davet etti. Amaçlarının Van'ı tanıtmak olduğunu belirten Berge, "Büyük teknoloji firmalarının Van'a gelip bölgemizi yaşamalarını istiyoruz. Van anlatılmaz, yaşanılır. Van'ı yaşayanlar, Van'ı gezenler şüphesiz Vanlı olmak, Van'a yatırım yapmak istiyorlar. Biz de teknoloji anlamında ülkenin ve dünyanın devlerini memleketimize davet ediyoruz. 14 Ekim'de Van'da yapılacak etkinlikte doğu ile batı birleşiyor, bilişim Van'da değer kazanıyor diyoruz. Bu kapsamda ilimizde yapılacak olan etkinliğe tüm kesimleri bekliyoruz" dedi.

14 Ekim'de Double Tree By Hilton Van Hotel'de gerçekleştirilecek olan etkinliğe Türkiye'nin farklı yerlerinden yaklaşık bin kişinin katılımını beklediklerini dile getiren Berge, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret Borsası, Van Organize Sanayi Bölgesi, Van İş Adamları Derneği, Türkiye Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu, Türkiye Bilişim Sektörü Derneği, bölgesel bilişim dernekleri, teknolojik grup ve kurumsal katılımcı firmalar gibi birçok kurumun da katılım sağlayacağı zirvede, sürpriz konuklar ve hediyeler takdim edilecektir. Teknoloji ve bilişim alanında hizmet veren birçok ismin katılacağı zirve, bölgenin teknolojik gelişimi, ekonomik kalkınması ve istihdam sağlanması açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.