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Van Büyükşehir Belediyesi 7 Ayda 962 Kilometre Yol Yaptı

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Van Büyükşehir Belediyesi 7 Ayda 962 Kilometre Yol Yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi, kentte cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve asfalt yatırımını gerçekleştirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte cumhuriyet tarihinin en büyük yol ve asfalt yatırımını gerçekleştirdi. Sezonu kapatan Büyükşehir Belediyesi, 7 aylık süreçte yaklaşık 211 milyon TL harcayarak 962 kilometrelik yolu altyapısıyla birlikte tamamladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Kasım 2016'da görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve 13 ilçede 7 aylık süreçte 962 kilometre yol yapımı gerçekleştirdi. Yaklaşık 948 bin 800 ton asfaltı yollarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol yapımında bir rekora imza attı.

Yüzlerce yerleşim birimi yolu sıcak asfaltla buluştu

Konuya ilişkin bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, Van'da ilk defa bu kadar büyük bir yol yatırımı gerçekleştiğini belirterek, bu sayede yüzlerce yerleşim birimi yolunun ilk defa sıcak asfaltla buluştuğunu söyledi.

962 kilometrelik yola 948 bin 800 ton asfalt kullanıldı

Kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte asfalt çalışmalarında sezonu kapattıklarını belirten Cem Bartın, "Çok verimli bir sezonu geride bıraktık. Mayıs ayının başlarında başladığımız çalışmalarımızı kasım ortalarında sonlandırdık. Bu süre içerisinde 312 kilometre sathi kaplama ve 650 kilometre sıcak asfaltı yollarımızla buluşturduk. Çalışma kapsamında 948 bin 800 ton asfalt kullandık. Sadece asfalt çalışması yapmadık, sanat çalışmaları, yol genişletme, yarma, dolgu, menfez ve kanal açma gibi çalışmaları da yaparak neredeyse yollarımızı sıfırdan inşa ettik. Ekiplerimiz 7 aylık yoğun çalışmanın ardından kente merkezi ve 13 ilçemizde karla mücadele çalışmalarına başladı" şeklinde konuştu.

Öte yandan, açtığı yeni yollarla şehrin trafiğini rahatlatan Van Büyükşehir Belediyesi, "Yol Medeniyettir" sözünü hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda çalışmalarını yürüten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, açtığı yeni yollarla da kentin trafiğine rahat bir soluk aldırdı.

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