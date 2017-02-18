Van Büyükşehir Belediyesi’nden Eğitime Destek

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yardım Köprüsü" programı kapsamında Çatak, Gevaş,...

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yardım Köprüsü" programı kapsamında Çatak, Gevaş, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerindeki orman köylerindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen malzemelerini Çatak Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakam Hacı Asım Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, Milli Eğitim Müdür Vekili Erkan Manto, İlçe Müftüsü İlhan Günay, Çatak Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, SYDV Müdürü Aydın Babur, Van Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Şefi Ferit Dehşet ve Orman Muhafaza memurları dağıttı.

İçerisinde mont, satranç takımı, ayakkabı, atkı, bere ve sırt çantası bulunan hediye paketlerinin yanı sıra Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Van Valisi İbrahim Taşyapan'ın "2016-2017 öğretim yılında öğrencilere başarılar dilerim" notu da yer aldı.

Büyükağaç Mahallesi'nde bulunan Emine Gül Sezer Cangüre İlkokulu'nda yapılan dağıtımın ardından konuşan İlçe Belediye Başkan velili ve Kaymakam Akgül, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade ederek, Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli hazine onlardır. Bu masumları sevindirmek dünyadaki her şeye bedeldir diye düşünüyorum. Gelecekte çok iyi yerlere geleceklerine inandığımız miniklerimizden desteğimizi asla esirgemeyeceğimizi belirtmek isterim. Bu noktada bizlere destek veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz ve aynı zamanda valimiz Sayın İbrahim Taşyapan'a şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin dağıtımına Eliaçık, Aşağınarlıca ve Sugeldi Mahalleleri'nde bulunan okullara devam edildi.