Van Büyükşehir Belediyesinden Toki’lere Ek Otobüs Seferi

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, halktan gelen yoğun talep doğrultusunda, nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak TOKİ'lere...

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, halktan gelen yoğun talep doğrultusunda, nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurularak TOKİ'lere ek otobüs seferlerinin düzenlenmesine karar verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Edremit TOKİ'lere gece saat 22.00'den sonra ek bir sefer daha konularak saat 23.00'e kadar otobüslerin çalışacağı müjdesi verildi. Açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, yeni düzenlemeler yaparak ek otobüs seferleri konulması yoluna gitti. Edremit TOKİ'lere 22.00'dan sonra ek bir sefer daha konulması ve seferlerin saat 23.00'e kadar uzatılmasını kararlaştırdı. Mağduriyet yaşanmaması için Edremit TOKİ haricindeki Kevenli, Kalecik, Memur-Sen ve Üniversite TOKİ'lere de ek otobüs seferlerinin konulmasına kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, Van'ın bazı noktalarında bulunan kavşaklardaki trafik ışıklarının yoğunluğa göre yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatıldığı da bildirildi.