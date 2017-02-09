Van Büyükşehir Belediyesinden Whatsapp Hattı

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin karşılık bulabilmesi için "WhatsApp İletişim Hattı" kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın 7 gün 24 saat sorun, öneri ve taleplerinin karşılık bulabilmesi için "WhatsApp İletişim Hattı" kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın hizmete daha çabuk ulaşması için "0530 297 53 53 Zabıta İhbar" ve "0530 297 52 52 Ulaşım Problemleri" için iki WhatsApp iletişim hattı kurdu. Vatandaşların zabıta ve ulaşım hizmetlerinde 7 gün 24 saat karşılık bulabileceği WhatsApp iletişim hattıyla kentte yaşanan olumsuzlukların daha kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

WhatsApp iletişim numaralarını akıllı telefonlarına kaydeden vatandaşlar, zabıta ve ulaşımdaki sorun, öneri ve taleplerini fotoğraf ve konum da ekleyerek destekleyebilecekler.