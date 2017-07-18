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Van Büyükşehir Belediyespor’a Orta Saha Oyuncusu

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Van Büyükşehir Belediyespor’a Orta Saha Oyuncusu
3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor, transferlerine devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyespor, Onur Bektaş ile sözleşme imzaladı.

3. Lig 2. grupta mücadele edecek olan Van Büyükşehir Belediyespor, transferlerine devam ediyor. Şuana kadar 16 futbolcuya imza attıran kulüp, PTT 1. Lig ve 2. Lig'in deneyimli futbolcusu Onur Bektaş'ı transfer etti. Futbola MKE Ankaragücü altyapısında başlayan Onur Bektaş, sırasıyla İnegöl, Tavşanlılinyit, Boluspor, Göztepe, Bandırma, Fethiye ve en son Sivas Belediyespor'da forma giydi. Orta sahada görev yapan Onur Bektaş, Van gibi büyük bir kentte futbol oynamanın önemli olduğunu kaydederek 2. Lig yolunda dişini tırnağına katarak Van Büyükşehir Belediyespor için mücadele edeceğini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyespor’a Orta Saha Oyuncusu

Van Büyükşehir Belediyespor’a Orta Saha Oyuncusu

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