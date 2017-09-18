Van Cumhuriyet Başsavcılığından “Resmi Evrakta Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Operasyonu” Açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van'daki resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van'daki resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2015/16976 sayılı soruşturma dosyasında "kamu kurumu aracı kılınmak sureti ile dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçuna ilişkin kamuoyuna yansıyan olayda, yürütülen soruşturma kapsamında Tuşba Belediyesi adına Tuşba Belediye Başkanı tarafından 01/12/2015 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanıldığı, Tuşba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü resmi imar paftalarının dijital ortama aktarılması ve arşivlenmesi işi için doğrudan temin usulüyle yapılan işlemlerde usulsüzlük tespit edildi. Bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığından temin edilen imar plan paftaları ile dijital ortama aktarılan kayıtların karşılaştırılmasının yapılabilmesi için bilirkişi incelemesi yapıldı. Yapılan bilirkişi incelemesi sonucu resmi imar paftalarının bir kısmının gerçeğe aykırı şekilde değiştirilmiş olduğu, imarsız alanların imarlı gösterildiği, park alanlarının ticaret, konut, ibadet yeri vb. vasıflarla gösterilerek ifraz edildiği ve belediye meclisi kararı alınmadan yeni kitlelerin oluşturulduğu tespit edildi. Bu tespitler üzerine söz konusu usulsüzlüğün yapıldığı ve fayda sağlayan yer sahiplerinin şüpheli olarak savunmalarının alındığı, söz konusu sahte belgelere itibar ederek bu yerleri satın alan kişilerin müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu, bu süreç içerisinde kamu görevlisi olan ve geçmiş dönemde İmar Müdürlüğü yapan M.E.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 4483 sayılı yasa uyarınca soruşturma izni alındığı, halen dosya kapsamında 238 kişinin müşteki, 63 kişinin şüpheli sıfatıyla yer aldığı, şüphelilerden 5'inin söz konusu işlemlerin büyük bir kısmında harita mühendisi-harita teknikeri ve şehir plancısı olarak görev aldıkları, söz konusu işlemlerin ve usulsüzlüklerin teknik bilgi isteyen, aynı zamanda bu bilgiye istinaden evraka erişimi olan kişiler olduğu, bu kapsamda gözaltına alınan A.G, S.C, M.E.G, A.A ve M.Y.S. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 15/09/2017 tarihinde arama yapıldı. Tuşba Belediyesinde arama yapılmadı, gözaltına alınan 5 kişi Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmalarına müteakiben sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince A.G, S.C, M.E.G,. ve A.A. hakkında tutuklama, şüpheli M.Y.S. hakkında ise adli kontrol koruma tedbiri uygulandı. Bahse konu olay hakkında soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denildi.