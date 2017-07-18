Van Gölü Sahilinde Korkutan Yangın

Van Gölü'nün Edremit ilçe sahilindeki bir işletmede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Van Gölü'nün Edremit ilçe sahilindeki bir işletmede çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, saat 17.00 sıralarında Van-Tatvan karayolu üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan, kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, maddi hasarın ise büyük olduğu öğrenildi.