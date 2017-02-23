Van İşgem’den Bilgilendirme Semineri

Van İş Geliştirme Merkezinden (İŞGEM) bir heyet, Teknik Destek Projesi 1. Girişimci Eğitimi kapsamında Hakkari'de seminer düzenledi.

Van İş Geliştirme Merkezinden (İŞGEM) bir heyet, Teknik Destek Projesi 1. Girişimci Eğitimi kapsamında Hakkari'de seminer düzenledi.

Hakkari Sanayi ve Ticaret Odasının (HATSO) konferans salonunda düzenlenen seminer, YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Reha Saydan'ın "KOBİ, İnkübatör Kavramı ve girişimcilik" hakkında bilgi vermesiyle devam etti. YYÜ Teknokent Genel Müdürü Necat Görentaş'ın KOBİ'ler ve teknokentlerin işlevleri hakkında sunum yapmasının ardından Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik tarafından bir konuşma yapıldı. Van İŞGEM Teknik Destek Projesinin Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edildiğini ifade eden Gedik, "Proje amacının Van'da ve Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan bölgemizde girişimciliğin gelişmesine destek olmak ve böylece bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Seminerde, proje kapsamında farklı ölçekte 30 yeni iş yeri ile İŞGEM'in fiziki kapasitesinin artırılması, toplam 60 işletmeye kalite yönetim, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre yönetim sistemi konularında uygulamalı eğitimler verilerek, kalite ve kapasitelerinin artırılması, sosyal tesis yapımı ve İŞGEM yönetici şirketinin kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları bulunmaktadır. Yaklaşık bir milyon 700 bin Euro bütçeye sahip olan proje iki yıl sürecektir" dedi.