  • BIST 93.928
  • Altın 139,910
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 14 °C

Van Kanserle Mücadele Derneği Kuruldu

» »
Van Kanserle Mücadele Derneği Kuruldu
Dernekte kuruluş amaçları ile ilgili bir açıklamada bulunan Van Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Feride Ekin, 6 ay önce başlatılan çalışmalar neticesinde...

Van'da, Kanserle Mücadele Derneği kuruldu.

Dernekte kuruluş amaçları ile ilgili bir açıklamada bulunan Van Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Feride Ekin, 6 ay önce başlatılan çalışmalar neticesinde derneği kurduklarını belirterek, amaçlarının herhangi bir sosyal güvencesi olmayan hastalarla maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardımcı olmak olduğunu söyledi. Doğuda böyle bir derneğin olmamasından dolayı böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Ekin, "Derneğimiz, toplumu onkoloji (kanser) ve erken teşhisi ile bilgilendirme, maddi durumu iyi olmayan onkoloji hastalarına nakdi ve manevi olarak her türlü yardımı yapmak, projeler yürütmek amacındadır. İlimizde de ulaşılamayan aileler vardır. Biz bu ailelere ulaşmak istiyoruz. Şu anda 40'a yakın bir hastamız var. Bizler bu hastalarımız için elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. Sadece hastalığı olan insanlar değil aynı zamanda maddi durumu olmayan, yetim olan ve ailesi bakmayan ailelere de gıda, giyim yardımında bulunmak istiyoruz" dedi.

Dernekte 12 kişinin görev aldığını ifade eden Ekin, "Ekibimiz mahalleleri, köyleri dolaşarak bu ailelerimize ulaşmaya çalışıyor. Devletimiz zaten bu konuda yardımcı oluyor, ama bizler devletin ulaşamadığı ya da bu konuda bilgisi olmayan ailelere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda sağlık kurumlarımızla işbirliği içerisinde olacağız ve koordineli bir şekilde çalışacağız. Bu ailelerimize ulaştıktan sonra sağlık sorunu olanları hastanelere yönlendirecek, maddi durumu olmayan ailelere de hayırsever vatandaşların yardımlarını ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Van'da kanser hastaları için bir rehabilitasyon merkezinin kurulması olduğunu da sözlerine ekleyen Ekin, "Bizler sadece hastalarımıza sağlık hizmeti vermekle yetinmeyeceğiz. Bu kapsamda seminerler, eğitimler, konferanslar, tiyatro, gezi gibi sosyal aktiviteler de yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamlı yolda vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz. Ailesinde veya çevresinde bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların derneğimize başvurmalarını istiyoruz. Bizde bu konuda elimizden gelen her türlü desteği sunacağız" şeklinde konuştu.

Van Kanserle Mücadele Derneği Kuruldu

Van Kanserle Mücadele Derneği Kuruldu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolluk Ve Bereket Duası Yağış Getirdi08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:23
  • Van Kanserle Mücadele Derneği Kuruldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:23
  • Dezavantajlı Kesimlere İş İmkanı08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03
  • Kyk Erzincan Öğrencileri Gökhan Yücel’le Buluştu08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:53
  • Futsal Gençler Yarı Final Müsabakaları Tamamlandı08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:53
  • Yıldızlar Badminton Grup Müsabakaları Başladı08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:48
  • Ağrı Milli Eğitim Müdürü Turan Eleşkirt İlçesini Ziyaret Etti08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:48
  • Ağrı’da İhtiyaç Sahibi 115 Öğrenciye Yardım Dağıtıldı08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:48
  • İki Takım Sporcuları Bir Birine Girdi08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:33
  • Didim Belediyesinin Mahalle Yatırımları Sürüyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 08:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti