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Van Masterler’den Anlamlı Maç

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Van Masterler’den Anlamlı Maç
Van Masterler Derneği, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Van Özel Rehabilitasyon Merkezindeki engellilerle halı saha maçı yaptı.

Van Masterler Derneği, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Van Özel Rehabilitasyon Merkezindeki engellilerle halı saha maçı yaptı.

Vansesi Gazetesi Spor Müdürü ve Van Masterler Derneği Basın Sözcüsü Rıdvan Can ile Van Özel Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında halı saha maçı organize edildi. Sağdinç Halı Sahada düzenlenen maçta, Vanspor'un eski futbolcuları ile Özel Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören zihinsel engelliler karşı karşıya geldi. Vanlı Teknik Direktör Mehmet Tuğrul, Yaşar Bitiktaş, Enver Azbay, Davut Yıldırım, Zeki Yılmaz, Hakan Camuşçu, Can Polat ve Rıdvan Can'dan oluşan Van Masterler Takımı, Özel Rehabilitasyon Merkezi takımına 8-4 yenildi.

Maçın ardından bir konuşma yapan Van Masterler Derneği Başkanı Enver Azbay, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Özel Rehabilitasyon Merkezi ile futbol maçı yapmanın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Yüreği güzel, kendileri güzel, müstesna insanlardır. Özel kardeşlerimizle futbolda karşı karşıya geldik. Futbol hayatımızdaki en güzel ve en anlamlı maçını oynadık. Maçı kaybettik, ama ortaya çok güzel bir tablo çıktı. Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Van Özel Rehabilitasyon Merkezi Rehber Öğretmeni Evrim Alkan ise, Dünya Engelliler Günü etkinliğinde kendilerini böylesi anlamlı bir futbol maçına davet eden Vansesi Gazetesi Spor Müdürü ve Van Masterler Derneği futbolcularından Rıdvan Can'a teşekkür etti.

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