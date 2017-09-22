Van Merkezli Kaçak Sigara Operasyonu: 16 Gözaltı

Van ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 69 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.

Van ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 69 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van ve Bitlis'teki 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 500 bin TL olan 69 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 16 kişi de gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.