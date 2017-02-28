Van Müftülüğünden “Sabır” Konulu Seminer

Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 4-6 yaş öğrenci velilerine yönelik "Sabır" konulu seminer verildi.

Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 4-6 yaş öğrenci velilerine yönelik "Sabır" konulu seminer verildi.

Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlilerince, Edremit Erdemkent Gülbahçesi Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrenci velilerine yönelik "Sabır" konulu seminer düzenledi. Sabır, şükür, Hz. Peygamber dönemi sabır örnekleri, sabır eğitimi ve çocuk eğitiminde sabır konuları işlendi. Program veliler tarafından ilgiyle takip edildi.