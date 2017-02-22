Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Van Okuyor" projesi çerçevesinde okul ziyaretlerine devam ediyor.

Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Van Okuyor" projesi çerçevesinde okul ziyaretlerine devam ediyor.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Van Okuyor" projesi çerçevesinde geleneksel hale gelen okul ziyaretlerine Şehit İsmail Öztürkçü Anadolu Lisesini ziyaret ederek devam etti. Okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Arvas, selamlaşma, güzel ahlak ve kardeşliğin öneminden bahsedip, "İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olanlara ne mutlu" hadis-i şerifini tekrarlattı.

Öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye ettikten sonra öğretmenlerle bir araya gelen Arvas, "Kur'an'ın ve kâinatın dilinden iman esasları İslam inanç ilmihali" adlı yayınını hediye etti.