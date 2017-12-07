Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği

Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu kentte eğitim öğretim gören 2 bin 312 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu kentte eğitim öğretim gören 2 bin 312 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın güvenliğini sağlamanın yanında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle büyük takdir topluyor. İnsanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli sosyal projeler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, bu amaçla polis-öğrenci kaynaşmasının sağlanması ve özellikle polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, yaşanan topluma uyum gösterimlerine destek olmak, ileriki yaşantılarında başarılı, ailesine ve çevresine saygılı yetişmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet teşkilatı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenciler için LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş.'den temin edilen 5 bin adet kışlık mont, ayakkabı, kazak ve pantolon gibi kıyafetlerin dağıtımına başladı. Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube müdürlükleri görevlilerince Edremit ilçesinde bulunan 30 Ağustos İlk ve Ortaokulundaki 816 ve İpekyolu ilçesindeki Tunca Uras İlk ve Ortaokulundaki bin 496 olmak üzere toplam 2 bin 312 öğrenciye kıyafet dağıtımı yapıldı.