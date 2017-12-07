  • BIST 105.523
  • Altın 156,344
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5564
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C

Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği

» »
Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği
Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu kentte eğitim öğretim gören 2 bin 312 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu kentte eğitim öğretim gören 2 bin 312 öğrenciye ayakkabı ve giyim yardımı yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, vatandaşın güvenliğini sağlamanın yanında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle büyük takdir topluyor. İnsanları suça ve diğer olumsuzluklara sürükleyen nedenlerin ortadan kaldırılması için büyük ölçekli sosyal projeler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü, bu amaçla polis-öğrenci kaynaşmasının sağlanması ve özellikle polisle ilgili bakış açılarının değişmesi, yaşanan topluma uyum gösterimlerine destek olmak, ileriki yaşantılarında başarılı, ailesine ve çevresine saygılı yetişmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Emniyet teşkilatı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenciler için LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş.'den temin edilen 5 bin adet kışlık mont, ayakkabı, kazak ve pantolon gibi kıyafetlerin dağıtımına başladı. Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube müdürlükleri görevlilerince Edremit ilçesinde bulunan 30 Ağustos İlk ve Ortaokulundaki 816 ve İpekyolu ilçesindeki Tunca Uras İlk ve Ortaokulundaki bin 496 olmak üzere toplam 2 bin 312 öğrenciye kıyafet dağıtımı yapıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bitlis’ten Amerika’ya Tepki07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Başkan Cavit Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlık Aşaması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 10:23
  • Van Polisinden 2 Bin 312 Öğrenciye Ayakkabı Ve Giyim Desteği07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Gezen: "Göçü, Güçbirliği Ve İşbirliğine Çevirmeliyiz"07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Çiğli’de Engellilere Yemekli Eğlence07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Sevdiği Kız İçin 3 Yılda Tam 102 Kilo Verdi07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Adıyaman Üniversitesi Kampus Alanı 7 Bin 800 Fidan Dikilecek07 Aralık 2017 Perşembe 10:18
  • Hacıoğlu: “Bizim Çocuklarımız Okumadığı İçin Duygusal Zekası Gelişmiyor”07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Simav’da Takı Tasarım Kursu07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
  • Nilüfer Belediye Meclisi’nden Muhtara Vefa07 Aralık 2017 Perşembe 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti