Van Şair Ve Yazalar Birliği Kuruldu

Van'daki şair ve yazarlar, kısa adı VAYAB olan Van Şair ve Yazarlar Birliğini kurarak tek çatı altında toplandılar.

Van'daki şair ve yazarlar, kısa adı VAYAB olan Van Şair ve Yazarlar Birliğini kurarak tek çatı altında toplandılar.

Yeni bir oluşum içine giren Van'ın Aydınları, bölgedeki şair ve yazarlardan oluşan birliği kurarak tek çatı altında toplanmayı hedefliyorlar. Birliğin kurucusu Yaşar Adıyaman, amaçlarının Van ve çevre ilçelerde, yazar ve şairlerle birleşip, kültürümüzü koruma altına almak ve bunu çeşitli etkinliklerle büyütmek olduğunu söyledi. İlk olarak Van Kitap Fuarında bir araya gelen hepsi birbirinden kıymetli Vanlı şair ve yazarlar Van ve bölgede birçok kültürel sanatsal etkinliğe imza atmaya hazırlandığını söyleyen Adıyaman, şiir dinletileri, ilçelerde edebiyat ve kitap günleri, söyleşiler, konferanslar ve dahası etkinliklerimizle Van'daki kültürel ve sanatsal etkinliklerde büyük rol oynamayı hedeflediklerini belirtti. Bazı projeler üzerinde çalışmalara başladığını ve bunların ilk ayağını, Vanlı ve Ercişli şairlerle, Erciş Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştireceklerini ifade eden Adıyaman, "Ercis'te yapacağımız "Ercis'te bizim eller şiir dinletisi" çıkışımızın birlik ve beraberliğimizin ilk adımı olacak. Bunu yaparken okuma alışkanlığı, şiir, öykü ve benzeri alanlarda yazmaya teşvik etmek olacak. Her etkinliğimizde farklı yazarlarımız şairlerimiz okurlar ve sanatseverler ile buluşacak, Erciş etkinliğimizde Müştehir Karakaya, Ümit Kayaçelebi, Mustafa Işık, Fuat Arpa, Yaşar Adıyaman, Hakan Pütün, Mehmet Feyat, Burhan Şahiner, Ayşe Albayrak, Cihat Albayrak, Latif Bakış, Sami Demir ve ses sanatçısı Sami Demir'in katılacağı programın sunumunu ise Gülşen Günay ve Barış Kul yapacak. 20 Aralık 2017 çarşamba günü saat 17:30 "da güzel ilçemiz Ercis'te YYÜ Meslek Yüksek Okulunda "Bizim eller şiir dinletisi" ile sanatseverler ile birlikte olacağız. Birliğimizin ilk etkinliği ile bundan sonraki projelerimizle güzel işlere hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.