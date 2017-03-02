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Van Smmmo Yönetimi Vali Taşyapan’ı Ziyaret Etti

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Van Smmmo Yönetimi Vali Taşyapan’ı Ziyaret Etti
Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ve beraberindekiler, Vali Taşyapan'ı...

Van, Ağrı, Hakkari Bölge Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ve beraberindekiler, Vali Taşyapan'ı ziyaret etti

Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin ile oda yönetim kurulu üyeleri, 01-07 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti. İbrahim Şahin ve beraberindeki heyetin çiçek takdim ettiği Vali Taşyapan, serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli görevler yürüttüğünü kaydederek, haftalarını kutladığı tüm muhasebe camiasına işlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Van Smmmo Yönetimi Vali Taşyapan’ı Ziyaret Etti

Van Smmmo Yönetimi Vali Taşyapan’ı Ziyaret Etti

Van Smmmo Yönetimi Vali Taşyapan’ı Ziyaret Etti

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