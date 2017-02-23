Van Ticaret Borsası Bünyesinde ‘İş-kur Hizmet Ofisi’ Açıldı

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan protokol sonucu VANTB hizmet binası içerisinde "İş-Kur...

Van Ticaret Borsası (VANTB) ile Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) Van İl Müdürlüğü tarafından yapılan protokol sonucu VANTB hizmet binası içerisinde "İş-Kur Hizmet Ofisi" açıldı.

VANTB hizmet binasında gerçekleştirilen açılış programına İş-Kur İl Müdürü M. Salih Serçe, İş-Kur İl Müdür Yardımcısı Ahmet Aslan, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Kapıköy Gümrük ve Turizm İşletmeleri Müdürü Türkmen Baydar, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Üyesi Celal Toprak ile Van Ticaret Borsası meclis ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Açılış öncesi gerçekleştirilen toplantıda konuşan VANTB Yönetim Kurulu Başkanı Enver Memduhoğlu, atılacak olan imzaların çok güzel sonuçlar doğuracağını belirterek, "Van Ticaret Borsası olarak kurumlar arası işbirliğini son derece önemsiyor ve bu anlamda yapılan çalışmalarda mümkün mertebe yer alıyoruz. Bu protokol çerçevesinde, hizmet ofisimizle de İş-Kur'un yükünü paylaşmış olacağız. Bizlerden beklentileriniz her ne ise yapmaya hazırız" dedi.

İş-Kur Hizmet Ofisi işleyişi ile ilgili de bilgi veren Memduhoğlu, "Protokol kapsamında ofisimizde İş-Kur hizmetlerinden yararlanmak, bilgi edinmek isteyenlere, hizmet erişimi, danışmanlık ve bilgilendirme imkânı sağlanacak ve ilgili personel tarafından yol gösterilecektir. Üye, personel ve başvuranların kapasitelerini geliştirici, tecrübe kazanmalarını sağlayacak mesleki eğitim ve seminerler düzenlenecektir. Borsa üyelerinin İş-Kur ile direkt olarak temas kurmalarına olanak sağlanacaktır. Böylelikle talepler ve işlemler daha seri bir şekilde karşılanacak. Protokol ile iş arayanlar ve işverenler, kurum çalışmalarından hizmet noktamız aracılığıyla yararlanabilecek" diye konuştu.

İş-Kur İl Müdürü M. Salih Serçe ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "İstihdam Seferberliği'ne ticaret borsasında açılan İş-Kur hizmet noktasının katkı sunacağını ifade etti. Serçe, "İş-Kur olarak bütün gayemiz, mevcut istihdamı ne kadar arttırabiliriz, niteliksiz iş gücümüzü ne kadar nitelikli hale getirebiliriz, işverenlerimize yeterince nasıl hizmet sunabiliriz, bunun çabasını vermekteyiz. Bu hizmet noktalarının da işverenlerimizin zaman kaybına mahal vermeden taleplerinin yerine getirilmesinde, işleyişin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sunacağını düşünüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan çalışma hayatında "İstihdam Seferberliği" hususuna da bu çalışmaların katkı sunacağını umuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek "İş-Kur Hizmet Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından program kokteyl ile sona erdi.