Van Ticaret Borsasından Ankara’ya Çıkarma

Van Ticaret Borsası (VANTB) heyeti, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van milletvekilleri Prof.

Van Ticaret Borsası (VANTB) heyeti, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, AK Parti Van milletvekilleri Prof. Dr. Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

VANTB meclis ve yönetim kurulunun katılımıyla Ankara'da gerçekleşen görüşmelerde, odanın 2017 iş planı çerçevesinde proje ve çalışmaları paylaşıldı. Van Ticaret Borsası yönetiminden yapılan açıklamada, Ankara'da bir dizi temasta bulunulduğu belirtilerek, "Değerli Bakan Yardımcımız Fatih Çiftci, milletvekillerimiz ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yaptığımız istişareler son derece olumlu geçti. Borsamızın öncülük ettiği Toprak Mahsulleri Ajansı, Et ve Süt Kurumunun son durumu, Cazibe Merkezi Programının ilimize yansımaları, borsamızın hedef ve projeleri gibi pek çok konu hakkında değerlendirmelerde bulunduk, fikirlerini aldık. Kapıköy Gümrük Kapısı modernizasyon çalışmaları ve çok sıcak bir gelişme olan uluslararası ticarete açılması konusundaki ilgi ve çalışmalarından dolayı Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Çiftci'ye, değerli milletvekillerimiz Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk'e ve süreç boyunca emek sarf eden herkese borsamız adına şükranlarımızı sunduk. Van'a ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz" denildi.