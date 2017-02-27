Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12. Dönem Akreditasyon Töreni, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12. Dönem Akreditasyon Töreni, Ankara'da yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Akreditasyon Töreninde A Sınıfı Hizmet üreten oda olarak belgesini aldı.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, oda borsa başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 oda ve borsanın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi. Ayıca 54 oda ve borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir odamız da akreditasyon seviyesini yükseltti. Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Van Ticaret ve Sanayi Odası bugün Türkiye'nin 10 Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte sadece Türkiye'nin değil uluslararası standartlarda hizmet üretme kapasitesine ulaşmış bir oda ünvanı kazanmıştır. Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve TOBB Başkanımız katılımıyla yapılan törenle A sınıfı hizmet standardına erişmiş bir oda olmanın gururunu yaşadık. Bu gurur sadece Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun değil, ayrıca tüm üyelerinindir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gurur verici bir gelişme oldu. Memleketimize hayırlı olsun. Bizler görevde bulunduğumuz süre içerisinde hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de A sınıfı Akredite olmuş oda anlayışımızı sürdürülebilir kılma çabamızı samimiyetle ortaya koyacağız" dedi.

Daha önce B sınıfında olduklarını anlatan Van TSO Başkanı Necdet Takva, başarı çıtasını yükselttiklerini belirterek, A sınıfı unvanına kavuştuklarını söyledi. Takva, "Dolayısıyla bu ölçme ve değerlendirme kriterleri içerisinde bizlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2007'den bu yana akredite olmuş bir odaydık ama bugün itibariyle tabi bu akreditasyon sisteminde belli sınıflandırmalar oldu. Biz daha önce B sınıfındaydık, bundan yaklaşık 4 ay önce yapılan değerlendirmede, A sınıfı oda unvanı kazandık. Hakikaten bu gurur verici bir şeydir. Van şartlarında sürekli bürokratik engellerle, bürokrasiden şikayet ettiğimiz bir süreçte Ticaret ve Sanayi Odamızın bir kurum olarak Türkiye'de emsali olan odalar içerisinde en üst kategoride hizmet standardına kavuşması hepimizin gururudur. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler bu statüyü korurlar, ya da daha üste gelirler. Bizde Vanlılar olarak bununla gurur duyarız" şeklinde konuştu.