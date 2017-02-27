  • BIST 87.765
  • Altın 145,591
  • Dolar 3,5962
  • Euro 3,8124
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 8 °C

Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi

» »
Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12. Dönem Akreditasyon Töreni, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 12. Dönem Akreditasyon Töreni, Ankara'da yapıldı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Akreditasyon Töreninde A Sınıfı Hizmet üreten oda olarak belgesini aldı.

Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ile birlikte TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, oda borsa başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 oda ve borsanın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi. Ayıca 54 oda ve borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir odamız da akreditasyon seviyesini yükseltti. Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva konuya ilişkin yaptığı açıklamada; Van Ticaret ve Sanayi Odası bugün Türkiye'nin 10 Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte sadece Türkiye'nin değil uluslararası standartlarda hizmet üretme kapasitesine ulaşmış bir oda ünvanı kazanmıştır. Türkiye Odalar ve Boralar Birliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız, Bakan Yardımcımız ve TOBB Başkanımız katılımıyla yapılan törenle A sınıfı hizmet standardına erişmiş bir oda olmanın gururunu yaşadık. Bu gurur sadece Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun değil, ayrıca tüm üyelerinindir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gurur verici bir gelişme oldu. Memleketimize hayırlı olsun. Bizler görevde bulunduğumuz süre içerisinde hizmet kalitemizi sürekli üst seviyelere taşıma gayreti içerisinde olduk. Bundan sonraki süreçte de A sınıfı Akredite olmuş oda anlayışımızı sürdürülebilir kılma çabamızı samimiyetle ortaya koyacağız" dedi.

Daha önce B sınıfında olduklarını anlatan Van TSO Başkanı Necdet Takva, başarı çıtasını yükselttiklerini belirterek, A sınıfı unvanına kavuştuklarını söyledi. Takva, "Dolayısıyla bu ölçme ve değerlendirme kriterleri içerisinde bizlerde Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2007'den bu yana akredite olmuş bir odaydık ama bugün itibariyle tabi bu akreditasyon sisteminde belli sınıflandırmalar oldu. Biz daha önce B sınıfındaydık, bundan yaklaşık 4 ay önce yapılan değerlendirmede, A sınıfı oda unvanı kazandık. Hakikaten bu gurur verici bir şeydir. Van şartlarında sürekli bürokratik engellerle, bürokrasiden şikayet ettiğimiz bir süreçte Ticaret ve Sanayi Odamızın bir kurum olarak Türkiye'de emsali olan odalar içerisinde en üst kategoride hizmet standardına kavuşması hepimizin gururudur. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler bu statüyü korurlar, ya da daha üste gelirler. Bizde Vanlılar olarak bununla gurur duyarız" şeklinde konuştu.

Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi

Van Tso’nun “A Sınıfı Oda” Statüsü Tescillendi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilvan Myo’da Eğitim Ve Motivasyon Konulu Konferans Düzenlendi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • 10 Suçtan Aranan Şüpheli Kardeşinin Kimliğiyle Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Hızlı Olduğu İddia Edilen Pikap, Alt Geçit Girişinde Yan Yattı: 3 Yaralı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:28
  • Taşçı: “Her ’Evet’ Oyu, Aydınlığa Atılmış Bir Adımdır”27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • ‘Antalya Buğdayını Arıyor’ Projesi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Vali Aktaş’a Vergi Haftası Ziyareti27 Şubat 2017 Pazartesi 17:18
  • Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Sergisi Açıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Bilecikspor Başkanı Cinoğlu, Tekrar Dp’nin Mkk Üyeliğine Seçildi27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
  • Necmettin Erbakan Nazilli’de Dualarla Anıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti