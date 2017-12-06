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Van Ve Muş’ta Meydana Gelen Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

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Van Ve Muş’ta Meydana Gelen Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı
Van ve Muş'ta meydana gelen 5 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Van ve Muş'ta meydana gelen 5 ayrı trafik kazası MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Muş'ta geçtiğimiz ay MOBESE kameralarına ilginç bir kaza takıldı. İki otomobilin hızlı gittiği caddede otomobillerden biri orta refüje çıkıp takla atarak karşı yola geçti. Ters dönerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kapıyı açarak dışarı çıktı. Otomobil içerisinde başka kimsenin olup olmadığı bilinmezken, sürücünün hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkması hayrete düşürdü.

Diğer 3 kaza ise Van'da meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sebep olduğu trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

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