  • BIST 102.516
  • Altın 164,723
  • Dolar 3,9574
  • Euro 4,6874
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Van Yyü’de ‘Aktif Kampüs’ Etkinliği

» »
Van Yyü’de ‘Aktif Kampüs’ Etkinliği
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Eğitimi Bölümü, "Yaşam Boyu Spor Dersi" kapsamında "Aktif...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Eğitimi Bölümü, "Yaşam Boyu Spor Dersi" kapsamında "Aktif Kampüs" etkinliği yapıldı.

Dersin yürütücüsü ve Sağlıklı Yaşam ve Fiziksel Aktivite Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun'un rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci, akademisyen ve personel katıldı. Yıl boyu ve her fakültede devam ettirilmesi planlanan etkinliğin ilkinde; BESYO Spor Salonundan sahile yürüyen katılımcılar, burada eğitmenler eşliğinde egzersiz hareketler yaptı.

Etkinlik sonrasında konuşan Van YYÜ BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun, bu etkinliğin bir ders uygulaması olarak başladığını, fakat çok daha büyük bir projeye döndüğünü belirterek, "İlkini yaptığımız bu etkinlik başta bir dersin uygulamasıydı, ama şimdi bizim için büyük bir projeye dönüştü. Sağlıklı beden için sağlıklı kalp figürüne dikkat çekmeyi amaçladığımız bu ilk etkinlik sonrasında etkinliğimizi tüm fakültelere yaymayı planlıyoruz. Yıl boyunca sürdürmeyi planladığımız bu etkinlik için destek sunan başta öğrencilerim olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Coşkun, ayrıca ilk etkinliklerine katılımlarından dolayı Eğitim Fakültesi Okulöncesi Bölümü öğrencilerini ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Parlak'ı, Van Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, Öğretim Görevlisi Cezmi Müküs ve Doç. Dr. Zeki Duman'ı, Başkale Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve Öğretim Görevlisi M. Burak Görentaş'ı kutladı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denizli’de Gümüşsu Şelalesi Çalışmaları Sürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
  • Burun Estetiği Operasyonları29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
  • Tut İlçesinde Göz Gözü Görmüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
  • Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Yılmaz’dan Amerikan Yönetimine Tepki29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
  • Edirne Valisi Özdemir’e Tepkiler Sürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 14:33
  • Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Mevlit Kandili’ni Kutladı29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • Gelinlik Firmasından ’Kara Cuma’ya, ’Hayırlı Cuma’ Tepkisi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • Hilton’da Balık Keyfi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • Çiftçi, Hilvan’da Çatom’u Gezdi29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
  • Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Azerbaycan’da29 Kasım 2017 Çarşamba 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti