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Van Yyü’de Diş Hekimi Adayları Törenle Beyaz Önlüklerini Giydi

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Van Yyü’de Diş Hekimi Adayları Törenle Beyaz Önlüklerini Giydi
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri yapılan törenle beyaz önlüklerini giydi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 1. sınıf öğrencileri yapılan törenle beyaz önlüklerini giydi.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretim yılı önlük giyme törenini bu yıl da geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, her yıl düzenlenen önlük giyme töreni ile öğrencilerin mesleğe ilk adımlarını attıklarını belirterek; "Mesleğe bu ilk adım çok önemlidir. Önlüklerin beyazlığı; temizlik, saflık ve berraklığı temsil eder. Sizlerde inşallah bundan sonraki meslek yaşamınızda bu temizlik ve saflığı koruyacaksınız. Bu fakültede okumak sizin için büyük bir şanstır. Fakültemiz, eğitim altyapısı ve akademik kadrosu ile Türkiye'de sayılı fakülteler arasına girmiştir. Biz yönetim olarak fakültemizin önemini bildik ve hep destekledik, bundan sonra da bu desteğimiz atrarak devam edecektir. Siz değerli öğrencilerimiz bizim için çok önemlisiniz. Bu beyaz önlükleri giymenin sizin için olumlu bir başlangıç olmasını ve bundan sonraki meslek hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Rektör Prof. Dr. Battal'ın ardından kürsüye çıkan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi ise, diş hekimliğinin, yalnızca bir meslek olmadığını, diş hekimliğinin; hekimlik, bilim, sanat, estetik ve bir yaşam biçimi olduğunu ifade ederek, "Birer hekim olarak ilkeleriniz; çalışkanlık, dürüstlük, insan haklarına ve etik değerlere saygı olmalıdır. Her ne iş yapıyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Başkalarına faydalı olun. Dürüst ve ahlaklı olun. İnsan onuruna yakışmayan işlerden uzak durun. Bölgesinin ve ülkesinin gelişimine destek verme felsefesiyle çalışan, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yapıyı oluşturmuş olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olmanız bizleri mutlu ettiği gibi sizleri de fazlasıyla mutlu etmeli ve onur kaynağı olmalıdır. Fakültemizin kuruluşundan beri her aşamasında maddi ve manevi desteklerini bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Peyami Battal hocamıza ve üst yönetimine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese fakültem adına teşekkürlerimi sunarım. Değerli öğrencilerimiz Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin, yüzünüz güleç, kalbiniz mutlulukla dolu olsun" dedi.

Yapılan protokol konuşmaları ardından önlük giyme töreni yapıldı. Yapılan dinletiler ile katılımcıların doyasıya eğlendiği törende ayrıca fakülte bünyesinde sportif faaliyetlerde başarı gösteren öğrencilere kupa ve plaketleri verildi. Önlük giyme törenine ayrıca; Tuşba Belediye Başkan Vekili Necla Orbayi, Jandarma Alay Komutan Vekili, Rektör Yrd. Prof. Dr. Murat Demirel, akademik ve idari personel, öğrenci velileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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