  • BIST 105.784
  • Altın 158,498
  • Dolar 3,8704
  • Euro 4,5813
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Van’a Değer Katanlar Unutulmadı

» »
Van’a Değer Katanlar Unutulmadı
Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından fotoğrafçı Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin'e şeref beratı verildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından fotoğrafçı Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin'e şeref beratı verildi.

Mesleki potansiyellerini kullanarak Van'ı ulusal ve uluslararası platformda tanıtan fotoğrafçılardan Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin, Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından taltif edildi. Belge takdiminde konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva; "İlimizin tarihi ve turistik değerleri ile olağan hayatını çektiği fotoğraflarla tüm dünyaya tanıtan ve bu konuda hiçbir destek almayarak bu çalışmalarını daha da kıymetli kılan Ali İhsan Öztürk, Ferruh Atakan ve Özkan Bilgin'in çalışmaları bizleri oldukça mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Bazen bir fotoğrafla çok şey anlatan, bakış açılarını değiştiren ve kentin bilinirliliğine önemli katkılar sunan değerli fotoğrafçılarımıza teşekkür ediyorum. Bugün kendilerine şeref beratı vererek Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarını takdir ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bir fotoğraf karesi için günlerce o anı yakalamanın arzusu içinde olan tüm fotoğraf sanatçılarımıza tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından fotoğrafçılara şeref beratı takdim edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya Büyükşehir’den Sulama Suyuna Yüzde 40 İndirim05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Büyükşehir Meclisi Başkan Türel’e Yetki Verdi05 Aralık 2017 Salı 16:03
  • Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi 4. Yılında05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Vali Kaban’dan Malatya Basınına Övgü05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çınar Kolejinde Aileler Atölyede05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Çiftçilerin Sorunları Konuşuldu05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Manisalılar Kartlı Sayaçla Suyu Ucuza Kullanıyor05 Aralık 2017 Salı 15:58
  • Ağrı’da Özel Giysili Afad Ekipleri Zehirlenmenin Olduğu Alanda Ölçüm Yaptı05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Mezun Öğrenciler İçin İletişim Havuzu Oluşturuldu05 Aralık 2017 Salı 15:48
  • Turgutlu Gasilhanesi’nde Sona Gelindi05 Aralık 2017 Salı 15:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti