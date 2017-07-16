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Van’da 15 Temmuz Programı

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Van’da 15 Temmuz Programı
Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Van'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Beşyol Meydanı'nda sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte konuşan Van Valisi Murat Zorluoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da insanların vatanı, bayrağı, geleceği ve özgürlüğü için darbecilere karşı meydanlara çıktığını belirtti. Zorluoğlu, "15 Temmuz, alçak darbe girişimini gerçekleştirenler ve onların fikir babaları uzun yıllar bugün için hazırlandılar. Çok ince hesaplar, çok sinsi planlar yaptılar ama en önemli hesabı, yüce Allah'ın hesabını unuttular. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Bu alçak, faşist ve gerici darbe girişimi yüce Allah'ın yardımı, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimiz, siyaset kurumunun dik duruşu ve milletimizin ferasetiyle çok şükür bertaraf edildi" dedi.

Darbeciler ve darbecilerle irtibatta olanlar için adalet önünde hesap verme vaktinin geldiğini ifade eden Zorluoğlu, "Bu hain FETÖ örgütü tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılana kadar, tüm yapı çözülüp bu işin arkasında olanlar bulunup hakkettiği cezayı alıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Her şeyi affedebiliriz. Ama vatana ihaneti asla. Bu birlik ve beraberlik ruhu, dayanışma ruhu, Çanakkale ruhu devam ettiği sürece hiçbir güç bizi hak yolundan ayıramayacak; gelişmekten, ilerlemekten, bir dünya gücü olmaktan alıkoyamayacaktır" şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ise FETÖ'nün yaklaşık 50 yıldır ülkenin her noktasına, devletin her yerine ülkenin evlatlarını kandırarak yuvalandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla bu aziz millet darbeye "dur" dedi. FETÖ'cüler o akşam sokağa çıktıklarında uluslararası güçler bu işin tamamlanacağını ve Türkiye'yi teslim alacaklarını sanıyorlardı. Allah'a şükür bu millet sokaklara çıkıp bu işe "dur" dedi. O akşam Ankara, İstanbul ve ülkenin her noktasında nasıl sokaklara çıkıldıysa Allah'a hamd olsun ki Van meydanları bugün olduğu gibi yüz binlerce hemşehrimiz sokağa çıkıp, kendi geleceğine, demokrasisine sahip çıktı. FETÖ'cülere, alçaklara ve onların ağa babalarına, uluslararası güçlere ülkenin her noktasında "dur" dedi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç'ın da birer konuşma yaptığı program, daha önce düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Mehteran takımı, ilahi gurupları, semazen ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu etkinlikler, sabah namazının kılınması ile sona erdi.

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