Van’da ‘15 Temmuz Ve Kur’an’da Şehadet’ Konulu Program

Van Erdemliler Harekatı Derneği tarafından 15 Temmuz ve Kur'an'da Şehadet" konulu bir program düzenlendi.

Van Erdemliler Harekatı Derneği tarafından 15 Temmuz ve Kur'an'da Şehadet" konulu bir program düzenlendi.

Dernek binasında gençlerin katılımı ile gerçekleştirilen programa Dr. Emrullah Akyüz konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz 2016'da yaşanan alçak darbe kalkışmasının yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşan Dr. Emrullah Akyüz, Kur'an'da şahitlik ve şehitliği anlatan çok sayıda ayet olduğunu belirterek, Rabbimizin onları "ölüler" olarak nitelendirilmemesini emrettiğini ifade etti. Dr. Emrullah Akyüz, "15 Temmuz destanında kahraman şehitlerimiz sağlam inançları ve mücadeleleriyle bu şahitliği şehadet ile taçlandırmışlardır" dedi.

Dernek Başkanı Yunus Altın ise, Erdemliler Harekatı Derneğinin kuruluş amacından söz ederek, temel amaçlarının toplumun ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve sorunlarına duyarlı olmak, haksızlıklara karşı mücadele vermek ve genç nesillere toplumlarda sorumluluk alma bilincini aşılamak olduğunu söyledi. Her hafta kentin önde gelen simalarından birini sohbet vermek ve deneyimini gençlere aktarmak üzere davet ettiklerini anlatan Altın, "Bu haftaki istişare ve sohbet konuğumuz bilgili ve birikimli bir kardeşimiz olan Doktor Emrullah Akyüz'ü 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde gençlerle buluşturduk" diye konuştu.

Program, verilen ikramlarla son buldu.