Van’da 156 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapışan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24.02.2017 günü Gürpınar ilçemizde şüphe üzerine durdurulan iki minibüs ile bir adreste yapılan aramalarda, toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçak sigaralar ile iki minibüse el koyulmuş olup olayla ilgili beş şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.