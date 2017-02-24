  • BIST 88.258
  • Altın 145,686
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 18 °C

Van’da 156 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.

» »
Van’da 156 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.
Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapışan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, 24.02.2017 günü Gürpınar ilçemizde şüphe üzerine durdurulan iki minibüs ile bir adreste yapılan aramalarda, toplam 156 bin 960 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir. Kaçak sigaralar ile iki minibüse el koyulmuş olup olayla ilgili beş şüpheli gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

Van’da 156 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.

Van’da 156 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üniversiteliler Nüfus Müdürlüklerine Akın Etti24 Şubat 2017 Cuma 20:53
  • Çanakkale’de ‘Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz’ Paneli24 Şubat 2017 Cuma 20:43
  • Valilikten Seçmen Listesi Uyarısı24 Şubat 2017 Cuma 19:33
  • Gürpınar Anadolu Lisesine Bilgisayar Desteği24 Şubat 2017 Cuma 18:58
  • Kırıkkale’den El Bab’daki Türk Askerine Anlamlı Destek24 Şubat 2017 Cuma 18:48
  • İk Uzmanları Seminerinde Buluştu24 Şubat 2017 Cuma 18:38
  • Kalp Sağlığı Sağlık Söyleşisi Gerçekleştirildi24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Eski Başbakan Yardımcılarından Chp’li Karayalçın: "Partili Devlet Başkanı İstemiyoruz"24 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Çocuklar Veremi Çizdi24 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Kaymakam Tunç’tan Bengi Toplantısı24 Şubat 2017 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti