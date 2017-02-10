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Van’da 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

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Van’da 190 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, 190 belediye çalışanının görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşyapan, "Bazı arkadaşlarımız hakkında bazı çalışmalar devam ettiği için uzaklaştırma işlemi yaptık. Bu geçici bir durum. Daha sonra onlar hakkındaki işlemlere göre süreç sonuçlandırılacak. Sözleşmeli personelin de sözleşmelerini askıya aldık sadece. İşten çıkarılma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu görevden uzaklaştırmalar bir tedbirdir, daha sonra iade edilebilir. Büyükşehir Belediyemizde işçi, memur dahil 190 civarında bir açığa alma söz konusu. Bu tedbir olarak yapılan bir işlem. Sonuçlanınca da gereken çalışmalar yapılacak. İlçe belediyelerimiz de kendi içinde bu tür çalışmalar yürütüyor" dedi.

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