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Van’da 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Van’da 2 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polis tarafından bir evde yaptığı aramada 2 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van merkez Tuşba ilçesinde narkotik polis tarafından bir evde yaptığı aramada 2 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çalışmalar kapsamında 29 Kasım 2017 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan aramada; 3 paket halinde toplam 2 kilo 65 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak D.B. isimli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan D.B. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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