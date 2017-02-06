Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Vali Tahir Paşa Ortaokulunda "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar...

Van'da "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Vali Tahir Paşa Ortaokulunda "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı, YYÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Atilla Durmuş ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte bölge müdürü Mustafa Şentürk ve YYÜ Fen Fakültesi Dekanlığı Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Atilla Durmuş'un sunumlarının ardından öğrencilere sulak alanlarla ilgili görsel materyal dağıtıldı.